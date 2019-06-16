"Мы летели на разных местах в самолете": Комаров рассказал о свадьбе с Кучеренко

Кучеренко и Комаров стали мужем и женой / Фото: скриншот из видео

Автор и ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров женился на Мисс Украина-2016 Александре Кучеренко в православном храме Израиля.

В программе Светская жизнь Екатерине Осадчей молодожены поделились подробностями своих отношений, свадебной церемонии и путешествия.

Комаров и Кучеренко рассказали, что намеренно скрывали от публики свои отношения на протяжении двух лет. Предложение избраннице ведущий сделал в вертолете, надев ей на палец обручальное кольцо. Свадьба пары состоялась в Израиле, на ней присутствовали самые близкие люди молодой семьи.

"Мы летели в Израиль на разных местах в самолете, чтобы никто не заподозрил", - признались знаменитости.

/ Фото: Facebook/Дмитрий Комаров

Влюбленные отметили, что не хотели внимания прессы к важному событию, поэтому действовали инкогнито. В это время в Израиле проходило Евровидение.

В свадебное путешествие Комаров и Кучеренко отправились на Мальдивы, где провели романтическую неделю. Пара мечтала провести медовый месяц в Непале, но из-за работы пришлось сделать выбор в пользу островов.

Молодожены начали жить вместе только после свадьбы, они снимают квартиру в центре Киева и пока определяются, где хотят обустроить семейное гнездышко. Пара признается, что мечтает о детях и в будущем планирует иметь двое или трое детей.

Как ранее сообщалось, Комаров женился на танцовщице Александре Кучеренко, в паре с которой он принимал участие в шоу Танцы со звездами на телеканале 1+1.