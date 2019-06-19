Сериал Чернобыль 3 серия с украинским переводом: смотреть онлайн

Чернобыль 3 серия онлайн / НВО

Новая 2 серия сериала Чернобыль в украинском переводе выходит 19 июня на 1+1.

В новой серии продолжается ужасная история сокрытия факта взрыва реактора на ЧАЭС.

Ананенко, Беспалов и Баранов успешно выполняют свою миссию. Однако Пикалов сообщает, что начинается расплавление активной зоны. Щербина и Легасов общаются с Горбачевым и просят установить охладитель на азоте, чтобы помешать усугублению проблемы. Они замечают, что КГБ установила за ними слежку.

Шадов требует, чтобы Шахтеры вырыли котлован для охладителя.

Хомчук отправляют для разговора с Дятловым, Акимовым и Топтуновым, чтобы узнать, что произошло ночью 26 апреля. Акимов и Топтунов поясняют, что взрыв произошел после того, как Акимов нажал кнопку аварийного отключения АЗ-5.

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Хомюк арестовывает КГБ, но Легасов забирает ее под свою ответственность. Он докладывает Горбачеву, что ликвидация последствий взрыва на ЧАЭС займет около 3 лет и усилий 750 тыс человек.

В конце шокирует сцена того, как тела погибших в цинковых гробах заливают в бетон.

Чернобыль 3 серия смотреть онлайн на украинском языке:

Ранее в сети появились слухи, что сериал Чернобыль получит дополнительную 6 серию.