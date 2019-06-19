Сериал Чернобыль 4 серия с украинским переводом: смотреть онлайн

19 июня 2019, 21:55

Новая четвертая серия сериала Чернобыль Счастье всего человечества с украинским переводом выходит на украинском ТВ. Что было в четвертой серии - читайте в материалах Главреда.

Чернобыль 4 серия
Чернобыль 4 серия онлайн / НВО

Новая 4 серия сериала Чернобыль в украинском переводе выходит 19 июня на 1+1.

В новой серии продолжается ужасная история сокрытия факта взрыва реактора на ЧАЭС, результате которой пострадали миллионы, и погибли тысячи.

Щербина Легасов и генерал Тараканов наблюдают, как полицейский робот из Западной Германии очищает крышу 4 реактора ЧАЭС. Но он глохнет, потому что СССР преднамеренно занизило уровень радиации. Генерал Тараканов отправляет солдат, чтобы вручную отчистить крышу для начала постройки саркофага.

Гражданский призывник Павел в паре с ветераном афганской войны Бачо патрулирует зону отчуждения, отстреливая брошенных животных, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Обнаружив собаку с щенками в одном из домов, Бачо отправляет Павла на улицу и сам убивает их.

Во время эвакуации близлежащих территорий, женщина отказывается покидать свой дом, потому что не хочет бросать корову. Солдаты убивают ее коробу, чтобы силой провести эвакуацию.

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Хомюк в Москве пытается найти в архивах данные, которые позволят понять, что случилось. В заброшенном здании Припяти, где КГБ не смогло установить прослушку, Щербина и Легасов сообщают Хомюк, что им предстоит выступить в качестве экспертов на предстоящем суде над Дятловым, Брюхановым и Фоминым.

Легасов должен поехать в МАГАТЭ с отчетом, и Хомюк сообщает ему об аналогичной ситуации на Ленинградской АЭС, о том, что Людмила родила от Василия дочку, которая умерла от облучения, и призывает рассказать МАГАТЭ правду. Щербина же уговаривает быть Легасова осторожным.

Чернобыль 4 серия смотреть онлайн на украинском языке:

Ранее в сети появились слухи, что сериал Чернобыль получит дополнительную 6 серию.

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