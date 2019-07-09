Mozgi на Atlas Weekend выступят в совершенно новом формате

Atlas Weekend 2019: Mozgi выступят с новой программой / Instagram

Об этом Потап сообщил в комментарии корреспонденту сайта Главред после официальной встречи с прессой организаторов фестиваля.

"Прошлый год мы выступали перед Винником, сегодня после Ротару – по-моему, мы выходим в космос, может, мы станем виртуальной группой", -оценил он сегодняшнее выступление группы.

Кроме того, продюсер признался, что сложно было отказаться от такого заманчивого предложения.

"Когда ты выходишь на 150 тысяч человек, это очень много стоит. Поэтому, когда тебя приглашают, еще и хедлайнером, то ты вдвойне соглашаешься", - объяснил Потап

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По словам Потапа, такие сцены, как Main Scene Atlas Weekend дают невероятный шанс исполнителям, и он попадается крайне редко. От Mozgi Entertainment на фестивале выступит масса исполнителей, а конкретно группу Mozgi ждет еще и обновление.

"Мы сегодня будем показывать новую группу Mozgi , и все будет по-новому. Будут основные песни, которые любят люди, сдобрены новыми фишками и новыми костюмами, новым звучанием, всем новым. Думаю, мы сегодня возродим (группу – Главред) по-новому", - обрадовал Потап поклонников.

Mozgi Полюбэ - смотреть онлайн клип:

Недавно Mozgi представили новый клип на песню Chooyka, а до этого Потап взорвал сеть хитом По любэ.