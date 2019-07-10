Ротару, Козловский, Потап, Каменских, Зибров, O.Torvald: Как прошел первый день Atlas Weekend 2019

Atlas Weekend 2019 стартовал с 9 июля, и в первый день фестиваля выступили настоящие звезды София Ротару, Павел Зибров, Потап, Dzidzio, O.Torvald и другие. Как все прошло - читай в материале Главред.
Первый музыкальный день фестиваля Atlas Weekend 2019 прошел в ударе. София Ротару, Павел Зибров, Потап, Виталий Козловский, Onuka, Yuko, Sonya Kay, Dzidzio, O.Torvald, Настя Каменских и другие произвели фурор.
Публика жарко встретила любимые песни легендарних Павла Зиброва, Софии Ротару и современных, молодых исполнителей.
Кстати, мэр Киева Виталий Кличко обещал выйти на сцену к группе Mozgi и вместе с Потапом исполнить песню, где замиксован его голос, когда Кличко не смог произнести слово. Такая идея так и осталась шуткой на пресс-конференции и мэр хедлайнером фестиваля так и не стал.
София Ротару выступила предпоследней, перед Потапом и его бендом.
Dzidzio зажег сцену своим выступлением в уже привычных костюмах.
Читайте такжеAtlas Weekend 2019: программа и участники
Все девушки моментально пришли в восторг, когда на сцену вышел Павел Зибров.
Без Обмежень зажигали безостановочно все время своего выступления.
Настя Каменских вышла на сцену в трусиках, чулках и лифчике, зажигая при этом всеми своими новыми хитами, в том числе Тримай и Попа, как у Ким.
СКАЙ зажгли со своими традиционными песнями в ритме рока.
Alekseev Atlas Weekend 2019 смотреть онлайн:
Свои полчаса в полной мере отыграл певец Alekseev.
Читайте такжеAtlas Weekend-2019: все хедлайнеры фестиваля и даты выступлений
Агонь на Atlas Weekend 2019 смотреть онлайн:
Группа Агонь приятно порадовала публику своим выступлением. Настоящая интрига развернется уже через 2 дня 12 июля.
Оля Цибульская на Atlas Weekend 2019 смотреть онлайн: