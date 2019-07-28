Виктор Павлик покрасовался с молоденькой возлюбленной на берегу моря, опубликовано фото

28 июля 2019, 17:40

В Сети певцу и его новой пассии пожелали бесконечной любви.

Виктор Павлик — Виктор Павлик позировал в Греции с Екатериной Репяховой
Виктор Павлик позировал в Греции с Екатериной Репяховой / Главред

Известный украинский певец, 53-летний Виктор Павлик, отдыхал в Греции с новой возлюбленной — своим концертным директором Екатериной Репяховой, которая моложе него почти на 30 лет.

Девушка разместила фотографию с артистом, сделанную в Греции, на своей странице в Instagram.

На снимке Репяхова и Павлик позировали на фоне моря. Судя по ракурсу, фото сделал сам певец.

"Греция-2019 — теперь наша история (любви — Ред.)", — подписала фото девушка.

Снимок по-разному прокомментировали интернет-пользователи. "Вы такие счастливые… Любви Вам бесконечной", — пожелал паре valeriy_olegovich1. "Фото так передает ваше счастье! Пускай оно никогда не покидает вас!" — написали albinkani122. "Так похожи", — считает neideal_na.

Виктор Павлик — Виктор Павлик позировал в Греции с Екатериной Репяховой
Виктор Павлик позировал в Греции с Екатериной Репяховой / instagram.com/repyahovakate

Ранее сообщалось, что Виктор Павлик тайно развелся со своей третьей женой — Ларисой — и завел роман с 25-летней Екатериной Репяховой. Позже певец говорил, что Репяхова, по большому счету, его четвертая жена.

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Греция отдых Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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