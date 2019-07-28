Дуэт Нетты Барзилай и Maruv зажег публику в Москве

У певиц получился оригинальный дуэт / Фото: Instagram/Maruv

Триумфаторка конкурса Евровидение-2018 Нетта Барзилай и победительница нацотбора на данный песенный конкурс от Украины Maruv спели дуэтом на сцене концерта Europa Plus LIVE в Москве.

Мероприятие прошло в концертном зале Лужники. Видео обнародовано в YouTube.

Певицы исполнили песню Siren Banana, которую дополнили миксом из своих музыкальных хитов.

Нетта вышла на сцену в золотистом наряде, Maruv также выбрала короткое платье в тон образу коллеги по сцене. Обе артистки на сцене очень энергично двигались. Они синхронно повторили провокационные движения Maruv под трек Siren Song.

"Это была замечательная ночь с непревзойденной Неттой. Мы сделали это, моя дорогая. Мне было очень приятно выступить с тобой", - написала Maruv в Instagram, поделившись общим снимком с израильской певицей.

Пользователи в комментариях позитивно оценили неожиданный творческий дуэт, оставив массу лестных комментариев.

"Девчонки жгут по полной", "Неожиданный дуэт, но получилось довольно прикольно", "Классно сколотили песню! Непривычно видеть Марув в другом образе - отвязной, без стрипов (каблуков). В них так резво и юморно не попрыгаешь! Оторвались на всю катушку!", "Неожиданно прикольная вакханалия", "Идея крутая, но песню кажется придумали за один день", - написала интернет-публика.

Напомним, Верка Сердючка вне конкурса на Евровидении исполнила кавер песни Toy победительницы Евровидения-2018 Нетты Барзилай. Публика была в восторге.