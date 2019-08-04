Киану Ривз с бородой и голым пузом засветился на съемках

Киану Ривз / spletnik.ru

Актер Киану Ривз снимается в фильме Билли и Тед, который должен выйти в 2020 году, и в сети уже появились первые кадры, на которых он засветился в образе.

Киану Ривза с выбритыми висками, пышной бородой и в обтягивающем топе опубликовал телеграм-канал People Talk со ссылкой на Yobajur.

Правда, бобровий хвост в паблике назвали громким именем "ирокез", но если над париком поработают стилисты, и выльют туда поллитра лака для волос, можно будет говорить об ирокезе.

"Голливудский актер Киану Ривз появился на съемочной площадке фильма Билли и Тед с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом", - пишут в паблике.

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Киану Ривз / Телеграм

Киану Ривз / Телеграм

Кто-то мог бы усомниться, что это Киану Ривз, но достаточно просто посмотреть в эти глаза, и понять, что ты ни за что никогда не будешь обижать его собаку.

Как известно, Киану в фильмах играет Теда, который вместе с Биллом влипает в неприятную историю с путешествиями в прошлое и будущее.

Заметим, что первый фильм серии "Невероятные приключения Билла и Теда" с Киану Ривзом в роли Теда вышел в 1989 году. В 1991-м в прокат выпустили вторую часть. Выход третьей запланирован на 2020 год.

В мае 2019 года вышел 3 фильма истории и Джоне Уике - наемном убийце, которого прозвали Баба Яга за то, что он всегда выполняет заказ. После того, как умерла его жена, ему приходится вернуться к работе убийцей, и в течении 3 фильмов он мстит за свою собачку бандитам на 3 континентах.