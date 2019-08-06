Свадьба Кары Делевинь и Эшли Бенсон оказалась "уткой"

6 августа 2019, 13:13

В сети появились подтверждения того, что нашумевшая свадьба Кары Делевинь и ее девушки Эшли Бенсон - либо пиар, либо ошибка СМИ.

Кара Делевинь
Кара Делевинь / Instagram

На Днях сеть разорвала новость, которую подало британское издание The Sun - что бисексуальная модель Кара Делевинь вышла замуж за актрису Эшли Бенсон на тайно свадьбе в Лас Вегасе.

На пресловутой свадьбе якобы их обручил имитатор Элвиса Престли, а на церемонии присутствовали звезды. Она была тайной, но потом кто-то слил информацию журналистам.

Издание даже подало слова владельца часовни, который заявил, что девушки знали что они делают.

Однако 5 августа издание Е! провело свое расследование по этому поводу и получило информацию о том, что никакой свадьбы не было, от слова совсем.

В реестре записей Лас-Вегаса нет данных об их браке.

Зато около года назад они провели так называемую fun friendship ceremony - церемонию дружбы. Объясняют, что такое делают влюбленные, которые еще не решили связывать себя узами брака.

Читайте такжеХайди Клум игриво засветила грудь на пляже

Никаких свидетельств о браке не существует.

Кара Делевинь и Эшли Бенсон выбрали почти самую дешевую церемонию

Зато на сайте часовни Литтл Вегас, где были девушки размещено объявление о церемониях дружбы:

"Для законного брака вы и ваш партнер должны лично явиться в Бюро по выдаче свидетельств о браке округа Кларк с удостоверением личности и фотографией для получения лицензии на брак. Но если вы не хотите проводить церемонию с юридической силой, но хотите устроить праздник для удовольствия, свяжитесь с Часовней Литтл-Вегас! Все, что вам нужно, это просто бронирование и вы сами!"

А насчет церемонии дружбы - именно тогда девушек заметили на отдыхе с кольцами - они были с той церемонии. Неизвестно, почему СМИ так всполошились, и перепутали события почти годичной давности, и реальность.

Мать Эшли Бенсон уже отреагировала на слухи о свадьбе - она отметила, что в наше время так легко быть переполненными информацией, но быть такими далекими от истины.

Напомним, Эшли Бенсон и кара Делевинь публично раскрыли свои отношения в июне 2018 года, благодаря месяцу Прайда. Вскоре после этого они посетили Лас-Вегас и провели церемонию дружбы, после чего засветились с кольцами на отдыхе.

Девушки носят кулончики с инициалами друг друга, Эшли Бенсон сделала себе тату CD - Кара Делевинь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Кара Делевинь новости шоу бизнеса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:13
Свадьба Кары Делевинь и Эшли Бенсон оказалась "уткой"
13:12
"Перемирие" на Донбассе: в результате вражеских обстрелов погибли четверо бойцов ВСУ Видео
13:01
Лига чемпионов. Брюгге - Динамо: видео трансляция матча, подробности матча
12:58
Коломойский рассказал, как "вербовал" кремлевского пропагандиста Соловьева
12:55
Успение Пресвятой Богородицы: о чем просят и когда праздник в 2019 году Видео
12:51
Оккупированный Севастополь "поплыл": потоп превратил город в Венецию
12:17
В Украине остановили выдачу водительских удостоверений: стала известна причина
12:15
Синоптик рассказала, когда ждать возвращения 30-градусной жары Видео
11:57
Впервые за 5 лет: из Мариуполя запустили электрички в "серую зону"
11:56
Королева показала сексуальную девушку несовершеннолетнего сына
11:55
В Панаме завели дело по офшорным сделкам Порошенко Видео
11:29
Вояж на Мальдивы: в ГБР раскрыли детали нового дела против Порошенко Видео
11:25
Взрывы на военном складе в РФ: число жертв возросло Видео
11:11
Танці з зірками 2019: Серега и Анна Ризатдинова передали эстафету Видео
11:01
"Доступного" алкоголя больше не будет: Супрун пошла "войной" против боярышника
10:57
"Мэр из тебя, как марлевые трусы": Кличко нарвался на троллинг после привета Богдану Видео
10:56
Галь Гадот сыграет Хеди Ламарр: что известно о сериале
10:53
Второй Спас в августе 2019: кто и как отмечает Преображение Господне 6 августа
10:43
У Зеленского рассказали, как Украина будет работать с Россией в ПАСЕ
10:15
В Украине ввели новые правила маркировки продуктов: главные изменения Видео
10:15
Что там у москалей, или Почему украинцам не стоит смеяться над россиянами мнение
10:08
Киевпастранс отменил 9 рейсов городской электрички: что случилось
09:53
Хайди Клум игриво засветила грудь на пляже Фото
09:44
Погода в Украине: каких сюрпризов ждать сегодня и в августе в целом Видео
09:36
В Турции рассказали, о чем Зеленский поговорит с Эрдоганом
09:23
Взрывы в Красноярском крае: силовики РФ огласили причину и последствия Видео
09:16
УАФ дисквалифицировал шестерых арбитров за договорные матчи
09:10
В Слуге народа рассказали о создании офиса обучения и развития депутатов Видео
08:59
Украину внезапно накрыла мощнейшая магнитная буря Видео
08:55
"На старом багаже киевлянам будет трудно" - экс-футболист Динамо Олег Саленко
08:36
Почему от Украины зависит победитель выборов президента США мнение
08:24
Встреча Зеленского с Трампом: эксперты оценили вероятность визита президента США в Украину Видео
07:56
"Конкуренция великих держав": в НАТО нашли причину аннексии Крыма
07:33
Как похудеть без стресса для организма: 13 простых советов от диетолога
07:26
В ГБР завели еще одно дело против Порошенко Видео
07:15
"Петр І или маленький Лукашенко": зачем Зеленский кошмарит чиновников
06:58
Подлость Путина: у хозяина Кремля есть план по Украине, и он очень вероломен мнение
06:46
Икра из кабачков и икра из баклажан: вкуснейшие рецепты на зиму Фото Видео
06:34
Голая Анджелина Джоли засветила мокрую грудь в простыне Видео
06:02
Мужские стрижки осень 2019: топ-5 самых модных решений - фото Фото
05:31
Голодные хищники с Нибиру пожирают туристов в Черном море - уфологи
04:46
Эксперт спрогнозировал, как Слуга народа схлестнется с партией Медведчука в Раде
04:03
Чемпионка мира по фитнес-бикини назвала три кита набора "мяса"
03:18
Принц Чарльз может сняться в продолжении бондианы
02:30
Ирина Шейк показала аппетитную грудь и заставила страдать бывшего
01:42
Как тебе такое, Илон Маск? Украинский священник окропил Tesla святой водой Видео
00:59
Не пустят в школу: Супрун напомнила об обязательных прививках
00:26
Порноактриса лукаво и развратно изогнулась на откровенных фото Фото
05 августа, понедельник
23:50
Маринованные помидоры на зиму по-корейски, в собственном соку и быстрые: отличные рецепты Фото Видео
23:39
"Крайний срок": ЦИК не установил результаты выборов в Раду в одном округе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять