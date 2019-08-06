Свадьба Кары Делевинь и Эшли Бенсон оказалась "уткой"

Кара Делевинь / Instagram

На Днях сеть разорвала новость, которую подало британское издание The Sun - что бисексуальная модель Кара Делевинь вышла замуж за актрису Эшли Бенсон на тайно свадьбе в Лас Вегасе.

На пресловутой свадьбе якобы их обручил имитатор Элвиса Престли, а на церемонии присутствовали звезды. Она была тайной, но потом кто-то слил информацию журналистам.

Издание даже подало слова владельца часовни, который заявил, что девушки знали что они делают.

Однако 5 августа издание Е! провело свое расследование по этому поводу и получило информацию о том, что никакой свадьбы не было, от слова совсем.

В реестре записей Лас-Вегаса нет данных об их браке.

Зато около года назад они провели так называемую fun friendship ceremony - церемонию дружбы. Объясняют, что такое делают влюбленные, которые еще не решили связывать себя узами брака.

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Никаких свидетельств о браке не существует.

Кара Делевинь и Эшли Бенсон выбрали почти самую дешевую церемонию

Зато на сайте часовни Литтл Вегас, где были девушки размещено объявление о церемониях дружбы:

"Для законного брака вы и ваш партнер должны лично явиться в Бюро по выдаче свидетельств о браке округа Кларк с удостоверением личности и фотографией для получения лицензии на брак. Но если вы не хотите проводить церемонию с юридической силой, но хотите устроить праздник для удовольствия, свяжитесь с Часовней Литтл-Вегас! Все, что вам нужно, это просто бронирование и вы сами!"

А насчет церемонии дружбы - именно тогда девушек заметили на отдыхе с кольцами - они были с той церемонии. Неизвестно, почему СМИ так всполошились, и перепутали события почти годичной давности, и реальность.

Мать Эшли Бенсон уже отреагировала на слухи о свадьбе - она отметила, что в наше время так легко быть переполненными информацией, но быть такими далекими от истины.

Напомним, Эшли Бенсон и кара Делевинь публично раскрыли свои отношения в июне 2018 года, благодаря месяцу Прайда. Вскоре после этого они посетили Лас-Вегас и провели церемонию дружбы, после чего засветились с кольцами на отдыхе.

Девушки носят кулончики с инициалами друг друга, Эшли Бенсон сделала себе тату CD - Кара Делевинь.