Полякова придумала наказание бабушке за "Корову Ночи"

Оля Полякова / Instagram

Оля Полякова, которая еще не успела насмеяться с видеозаписи, где бабушка в Черновцах превратила ее в "Корову ночи", узнала, что в городе женщину подали в розыск и намерены наказать.

Полякова предложила из своего кармана возместить убытки за разрисованный плакат, а найденной бабушке вручить билеты на тот же концерт.

"Ну, что, вы видели это милейшее видео, где бабулька креативно подошла к моей афише и решила ее художественно исправить? Тут я узнала, что организаторы в Черновцах подали на бабушку заявление в полицию за порчу имущества и разыскивают ее. Я вас очень прошу, организаторы, если вы понесли какие-то потери, я готова их возместить. Я счастлива за Черновцы, что у вас есть такие креативные бабульки. Она настоящий художник, она так увидела", - сказала Полякова.

Тут у нее то юмор взыграл, то ли она решила тонко потроллить женщину, которая творчески подошла к постеру с Поляковой.

"Организаторы, вы, пожалуйста, найдите эту бабушку и знаете, как накажите? Подарите ей билеты на шоу "Королева Ночи". Потому что с чувством юмора у бабушки все отлично, значит ей к нам!", - добавила она.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором бабушка разрисовала плакат с будущим концертом Поляковой, "спрятав" буквы Л и Е, так что получилось "Корова ночи".

Полякова опубликовала видео, чем вызвала фурор не только среди поклонников, но и среди друзей-звезд.