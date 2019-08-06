"Корова ночи": Оля Полякова разыскивает бабушку-хейтера

Оля Полякова постебалась над хейтерами / УНИАН

Оля Полякова показала, как бабушка разрисовала ее плакат к концерту Королева ночи, и поинтересовалась, не узнал ли кто-то эту барышню.

Юморная Оля Полякова насмешила сеть забавным видео, на котором бабушка зарисовывает ее плакат "Королева Ночи" в своем Instagram.

"Узнали эту переодетую артистку?)))", - пишет она.

На видео видно, что бабушка зарисовала Л и Е во фразе Королева Ночи, создав новый смысл фразе.

Причем звезды в комментариях под ее постом начали шутить так, будто бы знают, кто это, а поуклонники с удовольствием подхватили эстафету. И тут уж не понять - то ли Полякова удачно поприкалывалась над хейтерами, то ли устроила себе пиар, сама переодевшись бабушкой.

"Обожаю за эту самоиронию!", - пишет Киркоров,

"Козловский", - пишет Вова Остапчук, на что ему ответил Козловский.

"Мляяяяя... Кааааак!!!? Как ты догадался?", - написал Козловский.

"Тебе её надо в тур брать! ", - пишет Максим Галкин,

"Огонь, просто истерикааааааа", - откликнулась Регина Тодоренко

"Ахаахааа!Обожаю", - написала Mamarika,

"Оля, чувство юмора. Браво", - еще раз откликнулся Козловский.

"А почему переодетая? Это же Олег Винник, по возрасту, наряде, все совпадает", "Она всегда зарисовывает. Я, когда ехал на маршрутке, она нарисовала шорты на плакате девушек с купальниками", "Кто не понял, это Дорофеева", "Мені соромно, що це в Чернівцях таке зробили , і сам факт хто зробив! Не просто малолєтка якась там... а той хто знімав, міг би і дати бабусі по горбу", "100% ТИНА КАРОЛЬ !", "Эт Пирожков, точно он", - пишут поклонники.

Ранее прекрасно над хейтерами поприкалывалась жена Цекало Дарина Эрвин за то, что они распространяли слухи о ее беременности.