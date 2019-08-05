Жена Цекало показала, кем она беременна на УЗИ

Дарина Эрвин после того, как их с Цекало заметили в клинике, занимающейся планированием семьи, поспешила показать поклонникам первое УЗИ.
28-летняя Дарина Эрвин показала первое УЗИ, на котором видно, кого она ждет от 58-летнего Александра Цекало.
Снимок УЗИ Дарина опубликовала в Instagram Stories, прибавив подпись для самых любопытных.
"Нас очень веселят фейковые новости. Спасибо, ребята", - написала Дарина на снимке.
На УЗИ, которое она опубликовала полностью проявился юмор девушки - видно, до нее дошли слухи о том, что на фоне их посещения клиники Лапино, ее уже сделали беременной, а Цекало - молодым отцом.
На снимке, где должны быть женские половые органы и зародыш, изображен гигантский бургер, который теперь полностью объясняет всем хейтерам и любителям беремчастых, что Дарина не в положении, но может, когда-то с Александром они все спланируют.
Ранее в сети пошли слухи о том, что Эрвин и Цекало заметили на приеме по планировании семьи в московской клинике Лапино.