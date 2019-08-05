Жена Цекало показала, кем она беременна на УЗИ

Дарина Эрин и Александр Цекало / ru.hellomagazine.com

28-летняя Дарина Эрвин показала первое УЗИ, на котором видно, кого она ждет от 58-летнего Александра Цекало.

Снимок УЗИ Дарина опубликовала в Instagram Stories, прибавив подпись для самых любопытных.

"Нас очень веселят фейковые новости. Спасибо, ребята", - написала Дарина на снимке.

На УЗИ, которое она опубликовала полностью проявился юмор девушки - видно, до нее дошли слухи о том, что на фоне их посещения клиники Лапино, ее уже сделали беременной, а Цекало - молодым отцом.

На снимке, где должны быть женские половые органы и зародыш, изображен гигантский бургер, который теперь полностью объясняет всем хейтерам и любителям беремчастых, что Дарина не в положении, но может, когда-то с Александром они все спланируют.

Ранее в сети пошли слухи о том, что Эрвин и Цекало заметили на приеме по планировании семьи в московской клинике Лапино.