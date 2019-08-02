Цекало готовится стать папой

Александр Цекало скоро станет папой снова/ kp.ru

Продюсер Александр Цекало и его подопечная Дарина Эрвин консультируются с врачами насчет беременности.

Во время посещения соответствующих заведений они попались на глаза фанатам, которые и опознали звезд, пишет телеграм-канал People Talk.

"Говорят, продюсер и его возлюбленная Дарина Эрвин готовятся стать родителями: их видели в госпитале "Лапино", - сообщило издание.

Впервые о романе Александра Цекало и стройной брюнетки Дарины Эрвин стало известно больше года назад. Правда, тогда мало кто поверил, ведь продюсер считался образцовым семьянином – на тот момент Цекало жил в браке с Викторией Галушкой он воспитывал дочь Александру и сына Михаила.

Читайте также"Соски запалила": грудь Насти Каменских не вместилась в бикини

Однако спустя время - развод Александра Цекало, и в марте - новая свадьба.

Пока не известно, беременна ли супруга Цекало, или пара просто планирует пополнение в семье.

Напомним, что Дарина Эрвин стала четвертой женой Александра Цекало. Закрытая церемония состоялась в начале марта в Беверли-Хиллз в присутствии самых близких родственников и друзей. Свадебное путешествие обошлось Цекало минимум в 760 тысяч рублей.

Ранее Виктор Павлик