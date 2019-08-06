Дочь Потапа в бикини похвалилась подтянутой фигурой

Приемная дочь Потапа и Ирины Горовой, которая общается с ним и после их развода, и после свадьбы с Каменских, похвасталась шикарной фигурой из отпуска.
Наташа Горовая с мамой Ириной и братом Андреем отдыхают в Турции. Наташа решила впечатлить своими соблазнительными формами.
Горовая опубликовала в Instagram летнее фото в бикини и продемонстрировала стройную фигуру.
"Безумно люблю отдых за то, что я вхожу в спортивный режим.Пошёл только 4-й день отдыха , но ещё не было ни дня без спорта, это уже радует. Осталось продержаться так ещё 10 дней :) Поставила себе цель и очень надеюсь ее достигнуть. Есть хорошая мотивация. А вообще наслаждаюсь каждым моментом. Обожаю своё такое романтическое и мечтательное настроение", - пишет она под фото.
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На снимке Наташа сидит в шляпке на пляже под зонтиком, демонстрируя спортивную фигуру, и заодно свои татуировки.
Как девушка утверждает, она отдыхает уже 4 дня, но местами успела даже сгореть. Хотя, не исключено, что это тень от зонта.
В своем Сторис она публиковала другое фото - стоя в бикини у бассейна. На нем она засветила также подкачанные бедра.
На других снимках она успела похвастаться братом Андреем и мамой Ириной - они отдыхают в Турции вместе.
Ранее Хайди Клум топлес игриво засветила грудь на пляже, где она отдыхает в медовом месяце с Томом Каулитцем.