Дочь Потапа в бикини похвалилась подтянутой фигурой

Наташа Горовая / Instagram

Наташа Горовая с мамой Ириной и братом Андреем отдыхают в Турции. Наташа решила впечатлить своими соблазнительными формами.

Горовая опубликовала в Instagram летнее фото в бикини и продемонстрировала стройную фигуру.

"Безумно люблю отдых за то, что я вхожу в спортивный режим.Пошёл только 4-й день отдыха , но ещё не было ни дня без спорта, это уже радует. Осталось продержаться так ещё 10 дней :) Поставила себе цель и очень надеюсь ее достигнуть. Есть хорошая мотивация. А вообще наслаждаюсь каждым моментом. Обожаю своё такое романтическое и мечтательное настроение", - пишет она под фото.

Читайте такжеСвадьба Кары Делевинь и Эшли Бенсон оказалась "уткой"

На снимке Наташа сидит в шляпке на пляже под зонтиком, демонстрируя спортивную фигуру, и заодно свои татуировки.

Наташа Горовая / Instagram

Как девушка утверждает, она отдыхает уже 4 дня, но местами успела даже сгореть. Хотя, не исключено, что это тень от зонта.

В своем Сторис она публиковала другое фото - стоя в бикини у бассейна. На нем она засветила также подкачанные бедра.

Наташа Горовая / скриншот

На других снимках она успела похвастаться братом Андреем и мамой Ириной - они отдыхают в Турции вместе.

Наташа Горовая и Андрей Потапенко / Instagram

Наташа и Ирина Горовые / Instagram

Ранее Хайди Клум топлес игриво засветила грудь на пляже, где она отдыхает в медовом месяце с Томом Каулитцем.