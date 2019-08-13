Тарантино пропустил смачный киноляп в Однажды в Голливуде

Однажды в Голливуде: какой киноляп пропустил Тарантино / nme

В новом девятом фильме Квентина Тарантино дотошные критики обнаружили киноляп с часами Брэда Питта - они оказались из будущего.

Для фильма, действия которого разворачиваются в 1969 году, Брэду Питту подогнали часы, которые должны были выйти только в первой половине 70-х. Об этом пишут в издании Independent.

Так, согласно данным сайта Worn and Wound, который специализируется на часах, персонаж Питта пользуется моделью Citizen 8118 Bullhead. Однако эта модель появилась лишь в первой половине 70-х, а фильм повествует о череде событий, произошедших в 1969 году.

Защитники творчества Тарантино уже высказались о возможном предзаказе персонажем Питта часов заранее, но им напомнили, что тот всего лишь небогатый дублер.

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Больше у западных критиков не оказалось претензий к фильму, и они даже были в детском восторге от традиционно необычной киноленты.

Напомним, девятый фильм Тарантино рассказывает о попытке актера Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его дублера Клиффа (Брэд Питт), найти свое место в Голливуде в конце 60-х - на закате легендарной эпохи лучшего кино.

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