Киркорову сбагрили устаревший iPhone под видом iPhone 11

Филипп Киркоров стал жертвой надувательства , и попал впросак, когда решил похвастаться новым iPhone 11 - оказывается, ему втюхали устаревшую модель
Филипп Киркоров без задней мысли похвастался новым подарком, который ему подогнал некто под ником ab057 в Instagram.
Киркоров в своем сторис опубликовал фото якобы с нового айфона, но то ли он перепутал названия моделей, то ли не узнал, что ему предлагают устаревшую модель "яблочной" продукции.
"Первое фото на новый айфон 11PROMAX", - пишет Филипп на снимке, на котором делал сэлфи в зеркале.
На снимке сразу видно, что телефон - точно не iPhone 11PRO MAX, так как его отличительная черта (три камеры) отсутствует.
То ли счастливый Филипп Киркоров перепутал модели заморских телефонов, и ошибся с моделью - а ему действительно подарили iPhone 11. То ли Киркорова счастливо обманули, сбагрив устаревший аппарат вместо новинки.
Причем Киркоров даже дал след - он указал, кто именно его так осчастливил.
"Спасибо за подарок, ab057, очень приятно", - пишет ничего не подозревающий поп-король.
Вероятно, кто-то из его поклонников должен был обнаружить подмену, и написать ему в личку, или Stories, но Киркоров так и не удалил порочащее его имя фото с ошибкой.
"Воскресный день задался с утра!", - пишет он, так и не подозревая подвоха.
Ранее Киркоров опошлил день рождения Артура Пирожкова, во время поздравления рассказав о его "писе на замке", и "ох, этой попе".