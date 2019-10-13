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Распутина рассказала, за что перед ней извинялся Зеленский

13 октября 2019, 21:51

Исполнительницу обидели нецензурные шутки.

Маша Распутина
Распутина вспомнила об инциденте с Зеленским / profi-forex.org

Российская певица Маша Распутина вспомнила, как в 2010 году на съемках шоу Вечерний квартал случился скандал, вследствие которого тогда актер, а сейчас президент Украины Владимир Зеленский попросил у нее прощения.

Как передает слова знаменитости издание Sobesednik.ru, Распутину пригласили на программу, пообещав, что на сцене не будут звучать пошлые шутки в ее адрес.

Однако перед выступлением актеры разыграли сценку и пытались надеть на певицу бюстгальтер из пластиковых бутылок. Распутина негативно восприняла произошедшее, однако спела все, что было оговорено по контракту. Впрочем, после того, как покинула сцену, Распутина уже в гримерке высказала организаторам все, что думает о 95 квартале.

Спустя некоторое время Зеленский встретил Распутину с мужем в кафе и извинился перед ней за инцидент на сцене.

Как ранее сообщалось, Распутина похвасталась фигурой в купальнике во время отдыха в Арабских Эмиратах.

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