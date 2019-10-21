"БДСМ на сцене": Maruv вкусно приласкала свою девочку прямо на концерте

Maruv / Instagram

Maruv в порыве страсти прямо на сцене смачно поцеловала свою девочку из балета во время концерта в Минске, и произвела незабываемый эффект на фанатов.

Maruv в латексе показала свои горячие фото с концерта в Instagram.

"Воспоминания с большого концерта в Минске", - написала Maruv под фото.

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На снимках она то лежит на сцене, пока ее девочки танцуют на заднем фоне, то пляшет в красном откровенном белье и легендарной шапочке с бантиком, а на групповом фото после танца, она почти сорвала с себя белую ночнушку, которая осталась висеть буквально на одной петельке. Не обошлось без позирования и выгибания кошечкой на коленках на полу, а также почти что стриптиза в паре с одной из девочек.

Но настоящий фурор произвел излюбленный прием Maruv - вкусный французский поцелуй с одной из девочек - пока она присела на сцене, Maruv соблазнительно наклонилась, и поцеловала девушку в губы.

На фото из фанатского аккаунта видно, что Maruv и поливалась водой и устраивала на сцене танцы в масках, и очень близко общалась со своими фанатами прямо под сценой.

Поклонники пришли в восторг от снимков - особенно те, которые не смогли побывать на концерте. Очередной перфоманс Maruv получился не менее успешным, чем ее танцы и песни.

"Конечно, супер-эффектная", "Опять БДСМ на сцене", "Фото", "Аня ты лучшая!", "Спасибо за это невероятное шоу", "Прекрысные , концерт пушка", "Миссис Латекс", "Sexy", "So big, WoW ", "Мы тебя ждём обратно ??!!!!!!!!!", "Было, спасибо тебе и твоей команде, вот он уровень! Ждём снова с концертом и новой музыкой", - пишут в комментариях.

Maruv в красном белье на Вечернем Квартале смотреть онлайн:

Ранее Maruv в красном белье вышла на сцену Вечернего Квартала и свела с ума зрителей.