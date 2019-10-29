Лох: Время и Стекло выпустили новый клип про сложные отношения

Надя Дорофеева и Позитив наглядно показали, как это - парень лох в новом клипе из альбома Vislovo.
Надя Дорофеева и Позитив сняли новый клип на песню Лох, который сделали в стиле 2000-х, чем сразу же повергли фанатов в шок.
В клипе Лох оживают самые яркие тренды 2000-х: total denim, лаковые куртки, дерзкие мини, рейверские очки, кепи и снебпеки, цепи и максимум несочетающихся аксессуаров - гофре, глиттеры, мелирование и гелевые укладки.
Специально для клипа свои экспонаты предоставили и мировые бренды: Ksenia Shcnaider, Anton Belinskiy, Paco Rabanne, I am Gia, Cultnkd. Оля Полищук и Андрей Панасюк не тратили время зря, и создавали шедевр из того, что было под рукой.
Надя и Позитив стали героями-ассоциациями эпохи нулевых. Надя появляется в образе типичной для того времени длинноногой блондинки, копирующей стиль Кристины Агилеры, владелицы салона красоты и дерзкой койотки, сексуально танцующей на барной стойке и страстно целующейся с Дантесом в авто. В конце ее парень делает предложение.
"Мой любимый образ в клипе – блондинка в ночном клубе. Если бы сейчас я вернулась в нулевые, выглядела бы именно так. Чего не скажешь о тренде на накладные ногти, с которыми я проходила 15 часов съемки и которые по очереди отклеивались каждые 15 минут. С чем ассоциируются у меня 2000-е? С Кристиной Агилерой и почему-то с солярием", - сказала Надя.
А Позитив успел перевоплотиться в четырех персонажей: стилиста по волосам, фейсконтрольщика ночного клуба, бэд боя на Феррари и бармена. Он признался, что не мог выйти из образа после съемок.
"Только недавно думал, что надо возвращать клипы 2000-х в наши реалии – и вот "Лох" и олдскульщина, по которой мы все скучали! Для меня это наверное рекордное количество образов в клипе. Еще и настолько разных и странных", - сказал позитив.
Лох Время и Стекло смотреть онлайн клип:
Ранее группа Антитіла представила новый клип на песню Буде син.