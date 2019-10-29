Лох: Время и Стекло выпустили новый клип про сложные отношения

Время и Стекло / пресс-служба

Надя Дорофеева и Позитив сняли новый клип на песню Лох, который сделали в стиле 2000-х, чем сразу же повергли фанатов в шок.

В клипе Лох оживают самые яркие тренды 2000-х: total denim, лаковые куртки, дерзкие мини, рейверские очки, кепи и снебпеки, цепи и максимум несочетающихся аксессуаров - гофре, глиттеры, мелирование и гелевые укладки.

Специально для клипа свои экспонаты предоставили и мировые бренды: Ksenia Shcnaider, Anton Belinskiy, Paco Rabanne, I am Gia, Cultnkd. Оля Полищук и Андрей Панасюк не тратили время зря, и создавали шедевр из того, что было под рукой.

Надя и Позитив стали героями-ассоциациями эпохи нулевых. Надя появляется в образе типичной для того времени длинноногой блондинки, копирующей стиль Кристины Агилеры, владелицы салона красоты и дерзкой койотки, сексуально танцующей на барной стойке и страстно целующейся с Дантесом в авто. В конце ее парень делает предложение.

Время и Стекло: мой парень Лох / пресс-служба

"Мой любимый образ в клипе – блондинка в ночном клубе. Если бы сейчас я вернулась в нулевые, выглядела бы именно так. Чего не скажешь о тренде на накладные ногти, с которыми я проходила 15 часов съемки и которые по очереди отклеивались каждые 15 минут. С чем ассоциируются у меня 2000-е? С Кристиной Агилерой и почему-то с солярием", - сказала Надя.

А Позитив успел перевоплотиться в четырех персонажей: стилиста по волосам, фейсконтрольщика ночного клуба, бэд боя на Феррари и бармена. Он признался, что не мог выйти из образа после съемок.

"Только недавно думал, что надо возвращать клипы 2000-х в наши реалии – и вот "Лох" и олдскульщина, по которой мы все скучали! Для меня это наверное рекордное количество образов в клипе. Еще и настолько разных и странных", - сказал позитив.

Лох Время и Стекло смотреть онлайн клип:

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