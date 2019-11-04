"Вздрючила": Maruv стала лучшей певицей от России на MTV EVA 2019

Maruv / 1+1

Соцсети разорвало от факта того, что Maruv стала лучшей певицей MTV EVA 2019 от России. В России певицу уже поздравили с этим, в Украине разгорается скандал.

Какая реакция соцсетей на эпатажный поступок Мaruv - рассказываем в нашем материале.

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На победу Мaruv отреагировал телеведущий Макс Назаров:

"сегодня ночью наша украинка Maruv стала лучшей российской исполнительницей по версии MTV Europe Music Awards всегда приятно наблюдать, когда украинцы без лишнего пафоса, тихонько так побеждают. Кого и как вы видите сами.

Они побеждают своим оружием, самым главным, по сути, в то время, когда политика бессильна. Но, вот незадача - на родине то остаётся неменьшей степени враг, тот самый озабоченный и трусливый, чаще лжепатриот, оружие которого не творчество и достижения, а вопрос чей Крым", - пишет он.

Не смог удержаться от комментария ситуации блогер Анатолий Шарий.

"От всей души поздравляю Maruv со званием лучшей российской (!) исполнительницей по версии MTV Europe Music Awards.Спасибо за эту награду можно передать Скрыпиным, Муждабаевым, Майклам Шурам и прочему бесполезному шлаку, который на протяжение всей истории существования Украины стремился выдавить из нее все талантливое или хотя бы просто стоящее", - отписал он.

Денис Гороховский не смог не напомнить по Евровидение 2019, в котором, должна была участвовать Maruv, но которой задним числом выдали контракт про гастроли в России.

"В испанской Севилье в воскресенье, 3 ноября, прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards. Лучшей исполнительницей из России по версии MTV Europe Music Awards стала певица Maruv из Украины. Кабмин должен собраться на внеочередное совещание, чтобы решить это таки зрада или все-таки перемога. А вообще, это привет всем тем, кто травил ее год назад и не пустил на Евровидение", - пишет он.

Тем временем страсти разгораются на страницах Maruv в Instagram и facebook - мнения у комментаторов прямо противоположны.

"А воно ж на користь не піде. Хто торгує батьківщиною - помирає у власному блювотинні. Май на увазі", " Ну от, пішли уже і престижні міжнародні премії. Недалекий той час, коли Марув і Греммі буде тримати у своїх руках. Згадаєте моє слово", "Все чудесно. Но почему награду приняла как "российская певица" и почему в официальном профиле об этом стыдливо умолчали, а?", " А в Украине не будет трансляции церемонии награждения MTV ? Уже несколько лет канал МТВ не транслируют . Хотябы один концерт в год показали бы нам", "Молодец! Вздрючила русских! Это еще раз доказывает, что у русских музыка говно, любой исполнитель из Украины лучше!", "она получила награду как РОССИЙСКАЯ исполнительница. Вопрос: кого этим она вздрючила?", "а если бы президентом расии избрали гражданина Украины?", - пишут в комментариях.

Ранее назвали всех номинантов M1 music Awards в Украине.