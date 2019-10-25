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M1 Music Awards Пять 2019 Украина: полный список участников и номинации

25 октября 2019, 16:28

M1 Music Awards 5 2019 Україна состоится 30 ноября в Киеве, и организаторы уже показали полный список номинантов в этом году. Все номинации смотри на Главреде.

M1 Music Awards 2019
M1 Music Awards 2019 / M1

Телеканал М1 представил все номинации и полный список номинантов на престижную музыкальную премию M1 Music Awards Пять 2019.

Рассказываем, кто будет представлен в номинациях 30 ноября во Дворце Спорта.

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Номинация "Dance Parade" совместно с Радио Kiss FM

  • KISHE — Цю ніч
  • Maruv — Siren Song
  • Monatik — Love It Ритм
  • Alyona Alyona feat Alina Pash — Падло
  • Время и Стекло — Дим

MARUV - Siren Song смотреть онлайн клип:

Номинация Рок, только Рок совместно с Радио Radio Rock

  • Антитіла — Вірила
  • The Hardkiss — Коханці
  • Без Обмеженнь — Зорі запалали
  • Тіна Кароль та Бумбокс — Безодня
  • Сергей Бабкин — Моє кохання

The Hardkiss - Коханці смотреть онлайн клип:

Номинация Группа года:

  • Dzidzio
  • Kadnay
  • Mozgi Band
  • Время и Стекло
  • Воплі Відоплясова

Mozgi Band - Полюбэ смотреть онлайн клип:

Номинация Червона Рута с Русским Радио

  • Время и Стекло — Дим
  • Злата Огневич — Солодка кара
  • Виталий Козловський — Мала
  • NK — Обіцяю
  • Myata— Там, де рай

Время и Стекло Дим смотреть онлайн клип:

Номинация Золотой Граммофон совместно с Русским Радио

  • Время и Стекло — Дим
  • Оля Цибульська — Дівчинка
  • Олег Винник — Роксолана
  • Тина Кароль — Сила высоты
  • NK — Обіцяю

NK Настя Каменских Обіцяю смотреть онлайн клип:

Номинация Клип Года

  • Мишель Андраде — Hasta La Vista
  • Светлана Тарабарова — Мені казково
  • Никита Ломакин — Виолончель
  • Тина Кароль — Вабити
  • Monatik — Каждый раз

Monatik каждый раз смотреть онлайн клип:

Номинация Хит Года совместно с радио Хит ФМ

  • Monatik — Love It Ритм
  • Без Обмежень — Зорі запалали
  • Антитіла — Вірила
  • Время и Стекло — Дим
  • NK — Обіцяю

Антитіла Вірила смотреть онлайн клип:

  • M1 Music Awards Пять 2019 Украина: Номинанты M1
  • M1 Music Awards Пять 2019 Украина: Номинанты M1
  • M1 Music Awards Пять 2019 Украина: Номинанты M1
  • M1 Music Awards Пять 2019 Украина: Номинанты M1
  • M1 Music Awards Пять 2019 Украина: Номинанты M1
  • M1 Music Awards Пять 2019 Украина: Номинанты M1
  • M1 Music Awards Пять 2019 Украина: Номинанты M1
  • M1 Music Awards Пять 2019 Украина: Номинанты M1
  • M1 Music Awards Пять 2019 Украина: Номинанты M1
  • M1 Music Awards Пять 2019 Украина: Номинанты M1
  • M1 Music Awards Пять 2019 Украина: Номинанты M1
  • M1 Music Awards Пять 2019 Украина: Номинанты M1
  • M1 Music Awards Пять 2019 Украина: Номинанты M1
  • M1 Music Awards Пять 2019 Украина: Номинанты M1
  • M1 Music Awards Пять 2019 Украина: Номинанты M1
  • M1 Music Awards Пять 2019 Украина: Номинанты M1
  • M1 Music Awards Пять 2019 Украина: Номинанты M1
  • M1 Music Awards Пять 2019 Украина: Номинанты M1
  • M1 Music Awards Пять 2019 Украина: Номинанты M1
  • M1 Music Awards Пять 2019 Украина: Номинанты M1
  • M1 Music Awards Пять 2019 Украина: Номинанты M1

Ране назвали новые правила и даты проведения Национального отбора на Евровидение 2020 от Украины.

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