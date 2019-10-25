M1 Music Awards Пять 2019 Украина: полный список участников и номинации

M1 Music Awards 5 2019 Україна состоится 30 ноября в Киеве, и организаторы уже показали полный список номинантов в этом году. Все номинации смотри на Главреде.
Телеканал М1 представил все номинации и полный список номинантов на престижную музыкальную премию M1 Music Awards Пять 2019.
Рассказываем, кто будет представлен в номинациях 30 ноября во Дворце Спорта.
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Номинация "Dance Parade" совместно с Радио Kiss FM
- KISHE — Цю ніч
- Maruv — Siren Song
- Monatik — Love It Ритм
- Alyona Alyona feat Alina Pash — Падло
- Время и Стекло — Дим
MARUV - Siren Song смотреть онлайн клип:
Номинация Рок, только Рок совместно с Радио Radio Rock
- Антитіла — Вірила
- The Hardkiss — Коханці
- Без Обмеженнь — Зорі запалали
- Тіна Кароль та Бумбокс — Безодня
- Сергей Бабкин — Моє кохання
The Hardkiss - Коханці смотреть онлайн клип:
Номинация Группа года:
- Dzidzio
- Kadnay
- Mozgi Band
- Время и Стекло
- Воплі Відоплясова
Mozgi Band - Полюбэ смотреть онлайн клип:
Номинация Червона Рута с Русским Радио
- Время и Стекло — Дим
- Злата Огневич — Солодка кара
- Виталий Козловський — Мала
- NK — Обіцяю
- Myata— Там, де рай
Время и Стекло Дим смотреть онлайн клип:
Номинация Золотой Граммофон совместно с Русским Радио
- Время и Стекло — Дим
- Оля Цибульська — Дівчинка
- Олег Винник — Роксолана
- Тина Кароль — Сила высоты
- NK — Обіцяю
NK Настя Каменских Обіцяю смотреть онлайн клип:
Номинация Клип Года
- Мишель Андраде — Hasta La Vista
- Светлана Тарабарова — Мені казково
- Никита Ломакин — Виолончель
- Тина Кароль — Вабити
- Monatik — Каждый раз
Monatik каждый раз смотреть онлайн клип:
Номинация Хит Года совместно с радио Хит ФМ
- Monatik — Love It Ритм
- Без Обмежень — Зорі запалали
- Антитіла — Вірила
- Время и Стекло — Дим
- NK — Обіцяю
Антитіла Вірила смотреть онлайн клип:
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