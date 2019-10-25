M1 Music Awards Пять 2019 Украина: полный список участников и номинации

M1 Music Awards 2019 / M1

Телеканал М1 представил все номинации и полный список номинантов на престижную музыкальную премию M1 Music Awards Пять 2019.

Рассказываем, кто будет представлен в номинациях 30 ноября во Дворце Спорта.

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Номинация "Dance Parade" совместно с Радио Kiss FM

KISHE — Цю ніч

Maruv — Siren Song

Monatik — Love It Ритм

Alyona Alyona feat Alina Pash — Падло

Время и Стекло — Дим

MARUV - Siren Song смотреть онлайн клип:

Номинация Рок, только Рок совместно с Радио Radio Rock

Антитіла — Вірила

The Hardkiss — Коханці

Без Обмеженнь — Зорі запалали

Тіна Кароль та Бумбокс — Безодня

Сергей Бабкин — Моє кохання

The Hardkiss - Коханці смотреть онлайн клип:

Номинация Группа года:

Dzidzio

Kadnay

Mozgi Band

Время и Стекло

Воплі Відоплясова

Mozgi Band - Полюбэ смотреть онлайн клип:

Номинация Червона Рута с Русским Радио

Время и Стекло — Дим

Злата Огневич — Солодка кара

Виталий Козловський — Мала

NK — Обіцяю

Myata— Там, де рай

Время и Стекло Дим смотреть онлайн клип:

Номинация Золотой Граммофон совместно с Русским Радио

Время и Стекло — Дим

Оля Цибульська — Дівчинка

Олег Винник — Роксолана

Тина Кароль — Сила высоты

NK — Обіцяю

NK Настя Каменских Обіцяю смотреть онлайн клип:

Номинация Клип Года

Мишель Андраде — Hasta La Vista

Светлана Тарабарова — Мені казково

Никита Ломакин — Виолончель

Тина Кароль — Вабити

Monatik — Каждый раз

Monatik каждый раз смотреть онлайн клип:

Номинация Хит Года совместно с радио Хит ФМ

Monatik — Love It Ритм

Без Обмежень — Зорі запалали

Антитіла — Вірила

Время и Стекло — Дим

NK — Обіцяю

Антитіла Вірила смотреть онлайн клип:

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