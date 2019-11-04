У Maruv объяснили получение российской награды

Maruv / Instagram

Певица Maruv приняла участие в международном конкурсе MTV EVA 2019, и получила награду в номинации для России, но только по одной причине.

Maruv стала лучшей артисткой по версии телеканала MTV-Россия, утверждает концертный директор Maruv Кирилл Фельдман. Об этом пишет издание Аргументы и Факты.

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Фельдман попросил СМИ не путать номинации и не подменять понятия по поводу получения награды.

Мужчина уверяет, что выдвижение артиста от телеканала MTV Россия не означает связь с российским телеканалом.

Так, Maruv на премии европейской награды MTV выдвигалась от телеканала MTV Россия, и номинация формулировалась как "Лучший артист по версии телеканала MTV Россия".

Maruv на MTV EVA 2019/ Reuters

По словам директора Maruv, эта номинация никакого отношения к премии российской не имеет и "не имеет отношения к лучшей артистке из России".

Ранее появились все имена победителей MTV EVA 2019, и украинская певица Maruv вызвала гнев в соцсетях из-за того, что получила награду по российской номинации.