Maruv поехала на международный музыкальный конкурс

Maruv приняла участие в Евромейском международном конкурсе MTV ЕМА 2019, и прибыла в Севилью на церемонию награждения 3 ноября. Поскольку Украина с 2012 года не принимает участия в конкурсе, и номинации на лучший украинский исполнитель нет с 2012 года, Maruv представляла Россию.

Maruv по результатам голосования опередила в номинации несколько российсиких рэперов, в том числе Noize MC.

На официальном сайте MTV EVA говорится, что Maruv соперничала с исполнителями Face, ,Little Big, Noize MC и Zivert. По результатам голосования победу одержала Анна Корсун из Украины.

"Мы поздравляем не только Maruv, но и ее фанатов, которые голосовали за неё без остановки целый месяц. Из-за невероятной поддержки своих фанатов, Maruv выигрывает и отправляется на церемонию MTV EMA 2019 в Севилье", - поздравили Maruv MTV Russia.

Мaruv успела попозировать на красной дорожке в Севилье, но выступать от имени России отказалась.

Примечательно, что Украина почему-то не принимает участия в MTV ЕМА с 2012 года - тогда в номинации Лучшей певицы от Украины стала Lama.

На фоне того, что Россия оккупировала украинский Крым и Донбасс, на Maruv уже посыпались обвинения в участии в конкурсе от имени России. Однако, певица даже на телетрансляции EMA была под украинским флагом, а не российским. В комментариях в

соцсетях уже разразилась буря.

"Может тогда Best Ukrainian Act?", "Номинация называется Лучший артист по версии MTV Россия", "Самое интересное: на телетрансляции ЕМА в номинации World Wide (что-то там) Марув была под украинским флагом. Не то чтобы я за политику, но получилось интересно", "тоже заметил это", "как всё сложно. Было конечно приятно увидеть украинский флаг, но чуток запутало. Кста, будет волшебно, если дирекция Viacom в России подумает и подскажет главному офису то, что в Украине тоже хотят MTV", " тут все и будет запутано ))))) а теперь самое интересное. Именно наш российский офис Виаком отвечает за Украину))) только MTV мы мы к вам раздаём не российскую версию канала, а европейскую . Ещё у нас Прибалтика , Грузия , Беларусь , Казахстан , Азербайджан Армения, Молдова, Кыргызстан... отгадайте увлекательную загадку , где какая версия MTV идёт?)))", "От Украины кто-нибудь едет?)", "нет, в Украине нет MTV", "Можно сказать что Марув и от нас, и от них.", "Не зря фанаты Марув кликали миллионы раз на кнопку проголосовать ", "Достойный победитель!!!", "Слава Украине", - пишут в комментариях.

Maruv на MTV EVA 2019 смотреть онлайн видео с красной дорожки:

Полный список победителей MTV Europe Music Awards

Лучший поп-исполнитель: Halsey (Холзи)

Лучший хип-хоп исполнитель: (Nicki Minaj) Ники Минаж

Лучший рок-исполнитель: группа Green Day

Лучшая песня: Billie Eilish – Bad guy

Лучший исполнитель проекта "Worldstage": Muse – Bilbao, Spain 2018

Лучший новый исполнитель: Billie Eilish (Билли Айлиш)

Лучшее видео: Taylor Swift – ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

Лучший российский исполнитель: MARUV

Лучший исполнитель Соединенных Штатов: Taylor Swift (Тейлор Свифт)

