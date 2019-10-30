"Цензуры ноль": Maruv без трусов взбудоражила горячими танцами

Maruv произвела фурор голым нарядом на сцене / 1+1

Maruv превратилась в эпатажную Медузу горгону и надела наряд безе трусов, который не дает покоя зрителям уже не одни день после 10 эфира Танцев со звездами.

Maruv стала ведущей балкона и спела на паркете после выступления всех участников, чем завела сеть.

Maruv примерила специальный парик в виде змей, и надела полупрозрачное боди с черным мотком ткани вместо юбки, чтобы станцевать на паркете Танцев под свою любимую Siren Song и не только.

В этот раз Maruv добавила к ней больше украинских мотивов, и даже украинские слова, а ее откровенное выступление на паркете вместе с ее девочками свели с ума не только зрителей вживую, но и всех, кто смотрит ее выступление в сети.

Откровенный наряд Maruv не только не скрывал ее совершенной фигуры, но даже наоборот, продемонстрировал все ее достоинства, особенно в те моменты танца, когда она наклонялась и поднимала ноги.

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

Поклонники пришли в бешеный восторг, и просто закидали Maruv комплиментами в ее Instagram.

"Выступление как раз для всех возрастов)) цензуры ноль во всех смыслах))", "ДЕВАЧЬЬЬКИИИ", "Классс!!!!! Огнище", "Просто даже нет подходящего слова, чтобы описать восторг ", "Как всегда шикарно", "Бомба!!!", "Ох*енская!!!", "Темно и скучно ((( красоту не надо прятать в темноте", "Супер", "Леди Гага Курит в Сторонке...", "Богиня", "Крутое выступление,единственное что не поддаётся моему мозгу,зачем детей брать на такие мероприятия,где столько секса в танце...А потом начинается ай-яй-яй...дети и разрат,когда сами берут с собой. А так все,мега круто", - пишут в комментариях поклонники.

Танці з зірками 2019 10 выпуск смотреть онлайн Maruv Siren Song 27-10-2019:

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