Армен Джигарханян в реанимации: все подробности

Армен Джигарханян / скриншот

Российский знаменитый актер Армен Джигарханян в тяжелом состоянии попал в больницу.

После госпитализации Джигарханян остается в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал Mash.

"Армен Джигарханян доставлен в столичную больницу в крайне тяжёлом состоянии. Сейчас он в реанимации. У артиста обострились хронические заболевания на фоне затяжной пневмонии. Сейчас он находится под постоянным наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

До этого Джигарханян прошел лечение в больнице всего 3 месяца назад - в августе 2019.

Как известно, после развода с с Виталиной Цымбалюк-Романовской в 2017 году Армен Джигарханян регулярно лечит слабое сердце.

А в апреле 2018 после громкого шоу на ТВ, у Армена Джигарханяна случился инфаркт.