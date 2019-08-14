Что на самом деле случилось с Арменом Джигарханяном

Джигарханян / "Комсомольская правда"

Армен Джигарханян на самом деле на попадал в реанимацию, и ему не нужно срочно делать операцию.

О состоянии актера Армена Джигарханяна сообщил его друг в комментарии КП.

Армен Джигарханян не нуждается в срочной операции, и его здоровью ничего не угрожает.

"Надоело реагировать на эти слухи. Никакой реанимации нет! С Арменом Борисовичем все в порядке. Он действительно находится в больнице, на профилактике", - заявил Артур Сомогонян.

Так что Армен Джигарханян не умер, и не при смерти. Лето он провел прекрасно, и готов к новому осеннему театральному сезону.

По словам Согомоняна, актер лег в больницу в профилактических целях и уже к выходным должен вернуться домой. В театре начинается сезон. И чтобы быть в состоянии ездить на службу в театр и приходить на репетиции, как пообещал Джигарханян остальным участникам труппы (актер руководит Московским драматическим театром), ему нужно немного подлечиться, прокапать капельницу.

Как известно, после развода с с Виталиной Цымбалюк-Романовской в 2017 году Армен Джигарханян регулярно лечит слабое сердце.

А в апреле 2018 после громкого шоу на ТВ, у Армена Джигарханяна случился инфаркт.