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Любитель Путина Сергей Полунин из Крыма высказался о Зеленском

20 ноября 2019, 10:35

Танцор Сергей Полунин, который присягнул на верность Путину и съехал в оккупированный Крым, высказался о Владимире Зеленском.

Сергей Полунин
Сергей Полунин / Reuters

Танцор Сергей Полунин, который родился и жил в Украине, а потом присягнул на верность Путину после начала агрессии против Украины, уже полгода работает на российскую власть в оккупированном военными РФ Крыму. Однако у него есть мечта, связанная с Владимиром Зеленским.

Сергей Полунин уверен, что новый президент Украины Владимир Зеленский простит ему  любовь к Путину и вернет домой. Об этом он признался в интервью Крым реалии.

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По мнению работающего на незаконное правительство в Крыму Полунина, у Зеленского хорошая аура, и с ним можно попробовать договориться.

"Не обращался еще ни к кому. Но надеюсь на ближайшее налаживание отношений между Россией и Украиной. Энергетически я чувствую, что Зеленский – хороший человек, у него хорошая энергетика, поэтому, не знаю, может, поможет мне вернуться. Может, наладиться как-то ситуация", - считает Сергей Полунин.

Недавно отец Полунина признался, что сын ездил в Крым из России, и поэтому мог получить запрет на въезд в Украину. Он почему-то не учел российское гражданство сына

(с 2018 года) и работа на правительство Крыма с лета 2019.

При этом, на запрос Крым.Реалии, в СБУ ответили, что Полунину не запрещали въезд в Украину.

Сергей Полунин высказался о Владимире Зеленском смотреть онлайн:

Сергей Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне. Он начал заниматься гимнастикой в 4-летнем возрасте, а уже в 9 лет Сергей переехал с матерью в Киев, где поступил в Киевское государственное хореографическое училище.

С 2007 до 2012 годы Полунин был премьером Королевского балета в Лондоне. С 2012 года он выступал в российских театрах.

После оккупации Росиией Крыма и нападения на Украинский Донбасс, он начал признаваться в любви Путину, п потом сделал огромное тату его портрета на груди.

В ноябре 2018 года Сергей Полунин получил российское гражданство, что незаконно в Украине (двойное гражданство запрещено).

В августе 2019 года Владимир Путин пожаловал Сергею Полунину право руководить Академией хореографии в Севастополе. Сергей получил звание и.о. ректора в 29 лет.

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