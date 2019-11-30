M1 Music Awards 2019: смотреть видео церемонии награждения онлайн от 30-11-2019

M1 Music Awards 2019: Онлайн-трансляция церемонии награждения M1 Music Awards от 30-11-2019 / M1

Юбилейная 5 церемония награждения M1 Music Awards 2019 начнется в 18-00 в Киеве во Дворце Спорта, куда приглашены все знаменитости и звезды. Красная дорожка M1 Music Awards 2019 начнется уже с 15-00, а спустя 3 часа начнется гала-концерт и церемония награждения.

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Музыкальным продюсером премии во второй раз стала обладательница пяти наград М1 Music Awards Тина Кароль.

На концерте выступят все номинанты на премию M1 Music Awards 2019, а также приглашенные звезды.

В масштабном гала-концерте свои эксклюзивные номера представят Тина Кароль, Время и Стекло, MONATIK, Олег Винник, Настя Каменских, Сергей Бабкин, alyona alyona, Melovin, Michelle Andrade, MOZGI, NIKITA LOMAKIN, Антитела и Dan Balan.

Ведущими M1 Music Awards 2019 станут Оля Цибульская, Никита Добрынин, Галя Завийская, Денис Жупник, Маша Виноградова, Андрей Черновол, Мила Еремеева и Виктория Батуи. Они также будут встречать артистов после красной дорожки в green-room, так что вряд ли у них будет свободная минутка за этой сложной работой.

Организаторы M1 Music Awards 2019 организовали две новые зоны в этом году, которым понадобились ведущие.В зоне Favorit главным станет Сергей Подвеза, а включения из beauty-зоны лягут на хрупкие плечи Тани Ли.

Посмотреть онлайн трансляцию с красной дорожки церемонии награждения главной музыкальной премией M1 Music Awards 2019 и оценить фурор от новых нарядов звезд модно ниже в прямой трансляции красной дорожки.

О том, как прошла церемония награждения M1 Music Awards, победителей в 12 номинациях, а позже и трансляцию самой церемонии награждения также можно будет посмотреть на Главреде.

M1 Music Awards 2019 смотреть онлайн в видео от 30-11-2019: Красная дорожка церемонии награждения M1 Music Awards 2019:

Онлайн-трансляция церемонии награждения M1 Music Awards будет регулярно обновляться и дополняться новым видео.

M1 Music Awards 2019 смотреть онлайн в видео от 30-11-2019: видео с церемонии награждения M1 Music Awards 2019:

Новость и видео постоянно обновляются.