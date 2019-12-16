"Кусайте себя": Сергей Лазарев забился в истерике из-за Евровидения

Сергей Лазарев / Instagram

Сергея Лазарева упрекнули в том, что он сильно зазнался, хоть и ни разу не занимал призовые места не евровидении, из-за чего певец просто взорвался в ответ.

Сергей Лазарев накинулся на россиян, которые поставили под сомнение его талант в сравнении с другими участниками Евровидения от России.

"Только какая связь между тобой и победителями? У Гагариной и Алсу и то место выше было, что уж говорить про единственного winner от нашей страны", - задали вопрос Сергею Лазареву.

На что певец совершенно неадекватно накинулся на людей, и притянул к тебе совершенно разные вещи.

"Я победитель зрительского голосования) это раз) и дважды призер Евровиления - это 2! И поверьте, не всегда тот победитель, кто оказывается с трофеем в руках! Зрительская любовь гораздо важнее и тут уж я точно 100 процентный победитель! Так что умерьте свой пыл! И кусайте своим ядом себя", - заявил Лазарев.

Отметим, что Сергей Лазарев слукавил, ибо по зрительскому голосованию на Евровидении он получил высший бал только в 2016 году, в то время, как голосование по странам было достаточно низким - он попал на 18 место. В то время, как на Евровидении 2019 он получил 244 балла от зрителей, и попал в ТОП-5 по зрительскому голосованию.

Как известно, на евровидение Сергей Лазарева от России выбирали не россияне, а комиссия ВГТРК.

Ранее Дима Билан со скандалом отказался от участия в концерте от организаторов Евровидения, потому что там был Сергей Лазарев.