Het Grote Songfestivalfeest: Билан устроил истерику организаторам концерта

Дима Билан / instagram.com/bilanofficial

Российский певец Дима Билан отказался от концерта в Нидерландах из-за того, что его имя было написано недостаточно большими буквами, а также, оказалось, что он не единственный представитель России.

Дима Билан разорвал контракт с организаторами Het Grote Songfestivalfeest за пару дней до концерта, пишет Oikotimes

"Дима Билан расторгнул контракт и не будет присутствовать на концерте по двум причинам: потому что он не был единственным российским артистом на шоу и потому что его имя не было указано достаточно большим шрифтом на афише мероприятия", - заявили представители Билана.

Так что, единственный российский артист, занявший первое место на Евровидении 2008 выступать не будет. У Билана оскорбились, что Лазарев, который со второй попытки получил 3 место, указан ранее и большим шрифтом, чем победитель Билан.

Ранее в Венгрии наотрез отказались от участия в Евровидении-2020