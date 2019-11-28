"Гомосексуальная флотилия": в Венгрии наотрез отказались от участия в Евровидении-2020

Венгров, по данным журналистов, категорически не устраивает прямая связь Евровидения с гей-сообществом.
Венгрия решила отказаться участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, который пройдет в Нидерландах.
Соответствующее сообщение опубликовало британское издание The Guardian. По данным журналистов, в государственной телерадиоорганизации Венгрии (MTVA) объяснили данное решение тесной связью Евровидения с ЛГБТ-сообществом. А такое положение вещей не поддерживают в Венгрии.
К слову, ранее на проправительственном венгерской телеканале один из журналистов прямо раскритиковал участие венгерских артистов в Евровидении и назвал конкурс "гомосексуальной флотилией".
Напомним, ранее сообщалось о том, что скандальная и одиозная певица Ольга Бузова представит Россию на конкурсе Евровидение-2020 .