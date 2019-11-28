"Гомосексуальная флотилия": в Венгрии наотрез отказались от участия в Евровидении-2020

Евровидение-2020. Иллюстративное фото / сайт конкурса

Венгрия решила отказаться участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, который пройдет в Нидерландах.

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание The Guardian. По данным журналистов, в государственной телерадиоорганизации Венгрии (MTVA) объяснили данное решение тесной связью Евровидения с ЛГБТ-сообществом. А такое положение вещей не поддерживают в Венгрии.

К слову, ранее на проправительственном венгерской телеканале один из журналистов прямо раскритиковал участие венгерских артистов в Евровидении и назвал конкурс "гомосексуальной флотилией".

Напомним, ранее сообщалось о том, что скандальная и одиозная певица Ольга Бузова представит Россию на конкурсе Евровидение-2020 .