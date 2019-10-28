"Давно не шоу талантов": Бузова представит Россию на Евровидении 2020

Оля Бузова / Instagram

Россияне шокированы слухами, которые все больше ширятся в кругах шоу бизнеса. Если верить тому, что говорят - Оля Бузова станет представительницей России на Евровидении 2020.

О том, как к этому реагирует представитель, и сама Бузова, пишет телеграм-канал Star.

"Представитель заявил, что программа к выступлению готова, Оля тоже. Ничего удивительного, Евровидение уже давно не шоу талантов", - говорится в сообщении.

Однако телеграм-канал не уточнил - откуда такие слухи - "Поговаривают", - очень достоверный источник.

Официально пока что Бузова ничего не подтверждала и не опровергала - в ее Instagram преимущественно посты об реалити План Б, в котором певица уже случайно засветила результаты еще до начала шоу.

Ранее Оля Бузова спела на МузТВ, и взбудоражила поклонников слишком откровенным нарядом.