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"П*здец, вообще без трусов": Оля Бузова взбудоражила в откровенном наряде

27 октября 2019, 06:55

Оля Бузова решила поздравить МузТВ с днем рождения, и примерила такой откровенный наряд, что поклонники не сдержались.

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

Ольга Бузова вызвала бурную реакцию откровенным нарядом на МузТВ, который выбрала для вечеринки в честь праздника.

Певица Оля Бузова в откровенном наряде больше обнажила, чем скрыла тело новым прикидом.

"С днём рождения МузТВ! Спасибо за то, что вы есть. Кто смотрел прямой эфир? Сегодня, как сказали ведущие, я была вишенкой на торте. Приятно завершать такой грандиозный концерт. Спасибо всем моим слушателям и зрителям. Я вас видела и слышала. Спасибо за цветы и вашу Любовь. Оля", - написала Бузова.

На фото Бузова в латексных сапогах на каблуке высотой по бедро надела наряд, который представляет из себя систему полосок ткани и ремней, которые чудом держаться на Бузовой, и больше обнажают ее тело - грудь, талию и фигуру, чем скрывают.

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

Это вызвало однозначную реакцию поклонников, которые забросали Бузову комментариями.

"Пиздец", "Подписывайтесь, котики", "Красиво", "Надо было вообще без трусов идти", "Прикольная", "Жду в ЦСК", "Оля, ты самая лучшая , удачи тебе", "Ноги, как у коня", "ааааааа я смотрела,ты красотка!!! Так держать! Умничка наша!!!!", "Очень крутая!!!", "А что там на ногах? Непонятное", "Я только что смотрела", "Умничка Олюшка! Я дом2 смотрел в сети. Будь счастлива!", - пишут в комментариях.

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Ольга Бузова новости шоу бизнеса
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