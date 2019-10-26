"Сочно": Дорофеева в трусах Позитива взбудоражила сеть новым фото

Надя Дорофеева / Instagram

Надя Дорофеева опубликовала фото в крошечном топике и мужских трусах-шортах, которые фанаты сразу же приписали Алексею Завгорорднему, или, на худой конец, Дантесу.

Дорофеева опубликовала в Instagram фото, на котором примерила мужские трусы, и вызвала фурор.

" На грани", - написала Дорофеева, подписывая снимок.

На фото Дорофеева стоит в полуоборота, в кожаном жакете, черных трусах-боксерах и черном крошечном топике, которые оголяют ее ножки и живот. Топик выгодно подчеркивает грудь Дорофеевой, которую она также частично прикрывает волосами.

Девушка сделала накрашенные ярко-красным цветом губки "уточкой", и взялась за один из своих локонов, потянула его вниз.

Надя Дорофеева / Instagram

Поконники начали восторгаться фигурой Дорофеевой, а некоторые стали спрашивать о происхождении ее трусов.

"Кстати боксёрки на Лёшкины похожи,которые были на Vislovo", "Девушка, вы слишком красивая", "Еее огонь, шорты зачёт", "Топ", "Как всегда красивая", "Боже богиня", "Надюша, ты просто богиня", "Ну, что за принцесса", "Пушка", "У мужа трусы забрала?", "Самая классная", "Сочно", "красивая, удачи вам", - пишут поклонники в комментариях.

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