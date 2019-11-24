Детское Евровидение 2019: названо имя победителя

София Иванько / instagram.com/eurovision.ua

В воскресенье, 24 ноября, состоялся финал Детского Евровидения 2019 в польском городе Гливиц. Согласно результатам голосования, победила представительница Польши Вики Габор с песней Superhero.

Всего финалистка конкурса набрала 278 баллов, что принесло ей уверенную победу.

Второе же место занял конкурсант из Казахстана Ержан Максим с результатом 227 баллов. На третьем месте оказалась представительница Испании Мелани с результатом 212 баллов. Всего в Детском Евровидении участвовали представители 19 стран.

При этом украинка 14-летняя киевлянка София Иванько с песней The Spirit Of Music заняла лишь 15 место, набрав 59 баллов.

Напомним, что ранее скандальная российская певица Оля Бузова заявила, что представит Россию на Евровидении.