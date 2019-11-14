Официально: Бузова идет на Евровидение

Российская певица Оля Бузова официально подтвердила, что намерена представить Россию на Евровидении.
Скандальная российская певица Оля Бузова, которую обвиняют в отсутствии слуха и голоса, заявила, что представит Россию на Евровидении.
Оля Бузова обратилась со своей речью после исполнения новой песни на своем концерте в Москве, и видео попало в Instagram.
"Следующую песню на английском я спою на Евровидении!" - заявила Ольга на последнем концерте.
Бузова не уточнила, будет ли это Евровидение 2020, или Евровидение 2021, но полностью опровергла заявления своих представителей, которые говорили, что "им никто не предлагал", и что "мы пока не готовились".
Как доказательство, Бузова предоставила свою первую англоязычную песню, и пообещала написать еще много таких же.
Ранее сеть взбудоражила информация от инсайдеров, которые утверждали, что Бузова пойдет на Евровидение.