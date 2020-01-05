Напомнил о себе: Лоза заделался кинокритиком и расчихвостил фильм Текст

Юрий Лоза / 24СМИ

Известный советский / российский музыкант, известный своей скандальной критиков других деятелей и произведений культуры Юрий Лоза раскритиковал резонансный (из-за откровенной сцены секса Кристины Асмус и Ивана Янковского) фильм Клима Шипенко Текст.

Новоявленному кинокритику не понравилось в ленте буквально все - и матерщина, и пресловутая сцена секса, и актерский состав.

"Невооруженным глазом видно, что ребята постарались. Однако мне кажется, будь картина в полтора-два раза короче, она бы только выиграла. Ну и матерные слова я бы заменил крепкими, но всё-таки цензурными, как это делают в большом взрослом кино. Понятно, что постельная сцена добавлена для привлечения любителей "клубнички" (ведь именно они делают значительную часть кассы), но её можно было снять хотя бы красиво. Ещё мне показалось, что сэкономили на осветительных приборах — слишком уж много тёмно-серых планов. И конечно же, режиссёру надо было подобрать другой актёрский состав — эти просто никуда не годятся. Кстати, а зачем вообще было всё это снимать? Неужели создатели намеревались при помощи данной картины сделать наш мир лучше? Но если не хотели, то тем более... зачем?

Напомним, ранее Юрий Лоза наехал на пользователей Сети из-за тысяч мемов про песню Третье сентября Михаила Шуфутинского. До этого он назвал неадекватным вокалиста группы Бумбокс Андрея Хлывнюка из-за сравнения с "черной дырой".