  1. Главная
  3. Stars

Напомнил о себе: Лоза заделался кинокритиком и расчихвостил фильм Текст

5 января 2020, 15:42

Несколько подзабытый в последнее время Юрий Лоза решил напомнить на себе очередным вызывающим постом в Facebook.

Юрий Лоза / 24СМИ

Известный советский / российский музыкант, известный своей скандальной критиков других деятелей и произведений культуры Юрий Лоза раскритиковал резонансный (из-за откровенной сцены секса Кристины Асмус и Ивана Янковского) фильм Клима Шипенко Текст.

Новоявленному кинокритику не понравилось в ленте буквально все - и матерщина, и пресловутая сцена секса, и актерский состав.

"Невооруженным глазом видно, что ребята постарались. Однако мне кажется, будь картина в полтора-два раза короче, она бы только выиграла. Ну и матерные слова я бы заменил крепкими, но всё-таки цензурными, как это делают в большом взрослом кино. Понятно, что постельная сцена добавлена для привлечения любителей "клубнички" (ведь именно они делают значительную часть кассы), но её можно было снять хотя бы красиво. Ещё мне показалось, что сэкономили на осветительных приборах — слишком уж много тёмно-серых планов. И конечно же, режиссёру надо было подобрать другой актёрский состав — эти просто никуда не годятся. Кстати, а зачем вообще было всё это снимать? Неужели создатели намеревались при помощи данной картины сделать наш мир лучше? Но если не хотели, то тем более... зачем?

Лоза

Напомним, ранее Юрий Лоза наехал на пользователей Сети из-за тысяч мемов про песню Третье сентября Михаила Шуфутинского. До этого он назвал неадекватным вокалиста группы Бумбокс Андрея Хлывнюка из-за сравнения с "черной дырой".

фильм секс Кристина Асмус текст Юрий Лоза
Сейчас вы просматриваете новость «Напомнил о себе: Лоза заделался кинокритиком и расчихвостил фильм Текст». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:42
Напомнил о себе: Лоза заделался кинокритиком и расчихвостил фильм Текст
15:32
Выступление Хакамады в Киеве: организаторы форума приняли неожиданное решение
15:31
Эксперты рассказали, что будет твориться с курсом гривны в 2020-м
15:12
Зеленский из заснеженных Карпат махнул в жаркий Оман: в чем причина
14:44
Зеленский ни при чем: в Госпогранслужбе рассказали, как Dr.Alban попал в Украину
14:26
Богохульник поневоле: в Польше украинец уронил дрон на костел и сразу пожалел
14:25
"Уродливые формы": в МИД России раскипятились из-за "разгула неофашизма" в Украине
13:57
Климкин раскрыл хитрый план Путина по снятию западных санкций
13:53
На ходу отлетело колесо: в Канаде - ЧП с пассажирским самолетом Видео
13:37
"В Киеве появится посол России": Поклонская одобрила идею возобновления дипломатических отношений
13:19
На Донбассе подорвался грузовик: погиб военный, есть раненый
13:18
Всесокрушающие пожары в Австралии: Елизавета II молится, Меган Маркл призвала помогать Видео
13:15
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: встреча с мечтой и новый роман Видео
13:02
Шел из Сирии: большой десантный корабль России сломался посреди моря
12:30
В Иране Помпео назвали "высокомерным клоуном" и заявили о "начале конца присутствия США в Азии" Видео
12:13
Изумительная кутья на Рождество 2020 из пшеницы, перловки и риса: рецепты Видео
12:02
Трамп пригрозил обрушить на Иран "супероружие" за $2 трлн Видео
11:40
Массовое утопление: в России 30 машин рыбаков ушли под лед Видео
11:40
Пьяный за рулем: на курорте в Италии произошло устрашающее смертельное ДТП
11:13
Впечатляющая цифра: Епифаний рассказал, сколько приходов УПЦ МП перешли в ПЦУ
11:11
"Нужен большой договорняк": Климкин описал реалистичный план решения конфликта на Донбассе
10:42
Зеленский продлил себе отдых в Карпатах еще почти на неделю
10:31
В России от рака желудка умер успешный онколог Павленко Видео
10:31
Мир вступает в эпоху войн без правил мнение
10:04
Зеленский встретился с певцом Dr. Alban в Киеве
10:02
Россия воюет на Донбассе: журналисты Bellingcat нашли доказательства
10:02
Топ-10 лучших комиксов, изданных в Украине в 2019-м мнение
09:35
Приказ об убийстве Сулеймани: Трамп забил на Пентагон и разведку - СМИ Видео
09:33
В США назвали главную ошибку Киева в войне на Донбассе Видео
09:08
Экс-посол США Тейлор рассказал, устали ли Штаты от Украины Видео
08:44
Киев обменял экс-беркутовцев и харьковских террористов: Лутковская назвала причину Видео
08:44
В 2020 году пенсионеры улучшений не дождутся мнение
08:18
"Будет анархия и самосуд": скандальное дело об убийстве в Каховке передали в область
07:41
Убийство Сулемайни: тело погибшего генерала доставили в Иран Видео
07:28
Модные сумки 2020 весна: в моде сумки с крупными пряжками и сумки-слинги фото Фото
07:25
"Удары будут сильными и быстрыми": Трамп пригрозил Ирану нападением по 52 целям Видео
06:38
Планы Путина зловещи: чего бояться Украине мнение
06:05
Модные прически 2020 – горячие тренды в укладке волос 2020 фото Фото
05:42
Простые гадания на Рождество на суженого с расческой и не только
05:10
Вернется старый долг: один знак Зодиака в 2020 году ждут сюрпризы – астролог
04:36
Маникюр 2020 – красивый японский маникюр, нежный френч и нюдовые ногти фото Фото
04:01
"Преданный любовник": кого в 2020-м ждет светлая полоса в любви - астролог
03:22
В Киеве пьяная сотрудница полиции с мужем напала на патрульных
02:42
Эксперт рассказал, когда ждать нового скачка курса доллара
01:51
Сочельник и приметы на Рождество 2020 – что нельзя делать, а что нужно Видео
01:08
Убийство в Одессе: женщина пригласила экс-мужа на Новый год и забила его скалкой Видео
00:19
5 января – какой сегодня праздник: что делать Федулов день Видео
04 января, суббота
23:59
"Забили забавы ради": в Киеве живодеры жестоко расправились с собакой
23:45
"Качай или плати": Газпром рассчитался за транзит газа через Украину
23:10
Нурмагомедов - Гэтжи: отец Хабиба оценил возможность боя
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять