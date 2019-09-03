"Дурновкусные шутки": Лоза наехал на пользователей Сети из-за мемов про 3 сентября Шуфутинского

Юрий Лоза / КП

Третья сентября, хит звезды "русского шансона" Михаила Шуфутинского — хорошее произведение, а шутки о ней, распространяемые в Сети — дурновкусные.

Такое мнение в комментарии российским СМИ высказал российский музыкант и певец Юрий Лоза

По его словам, Третье сентября — хорошая песня, сочинить и исполнить такую очень тяжело, а высмеять можно практически все, что угодно. Мемы, посвященные треку Шуфутинского, музыкант оценивает крайне невысоко.

Читайте такжеСнова 3 сентября: смешные мемы и картинки про песню Шуфутинского"Что это за мем, который можно использовать только раз в году?" — заявил он.

Более того, назвал Лоза назвал дурновкусными шутки о песне Михаила Шуфутинского Третье сентября.

Напомним, ранее звезда российской эстрады Игорь Николаев, который написал текст к шлягеру Третье сентября на музыку Игоря Крутого, рассказал об истории создания этой песни.