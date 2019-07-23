"Бросили кость, не вникая": Лоза сделал нагоняй Metallica за исполнение песни Цоя

Юрий Лоза / КП

Популярный в 1980-х российский певец и музыкант Юрий Лоза (известный регулярной критикой своих коллег по цеху) не упустил возможность прокомментировать исполнение легендарной песни группы Кино (авторства Виктора Цоя) Группа крови музыкантами культового американского трэш-металлического коллектива Metallica на концерте в Москве.

По словам Лозу, таковая практика популярная по всему миру и множество музыкантов специально разучивают песни, популярные в тех странах, куда они едут с гастролями.

Однако группа Metallica, по его мнению, особо не заморачивалась и пошла по простому пути.

"А если хотят, как говорится, "бросить кость", то, не вникая в смысл, пишут все на бумажке знакомым шрифтом и кладут ее перед собой на пюпитр", − написал Лоза.

Напомним, ранее в Сеть выложили фото уморительной шпаргалки песни Цоя для Metallica. Позднее такую кавер-версию от легендарных металлистов оценил бывший соло-гитарист группы Кино Юрий Каспарян.