"Groupah krovee": в Сеть выложили фото уморительной шпаргалки песни Цоя для Metallica

Роберт Трухильо и Кирк Хэммет / Rolling Stone

Сотрудники концертное агентство SAV Entertainment (организаторов концерта легендарной трэш-метал-группы Metallica) опубликовали в Instagram "шпаргалку", по которой гитарист Кирк Хэммет и бас-гитарист Роберт Трухильо учили песню легендарного российского рок-музыканта Виктора Цоя "Группа крови" − для исполнения на стадионе Лужники в Москве.

Для удобства англоговорящих музыкантов, русский текст песни был транскрибирован латиницей и разбит по слогам.

Instagram / SAV Entertainment

К слову, Metallica дала концерт в Лужниках в рамках своего мирового турне в поддержку своего крайнего альбома Hardwired… to Self-Destruct.

Оригинальная запись песни Группа крови была записана и выпущена на одноименном альбоме, которое группа Кино в составе (Виктор Цой - Юрий Каспарян - Георгий Гурьянов - Игорь Тихомиров) выпустила в 1988-м.

Напомним, ранее у экс-музыканта Metallica обнаружена смертельная болезнь.