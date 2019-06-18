У экс-музыканта Metallica обнаружена смертельная болезнь

Дейв Мастейн / facebook

Лидер группы Megadeth Дейв Мастейн рассказал, что у него обнаружили рак горла. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Музыкант подчеркнул, что врачи уже наметили план лечения. Шансы на выздоровление, по их мнению, около 90 процентов.

Из-за обнаруженной болезни группа была вынуждена отменить все выступления до конца года. Однако музыканты продолжат работу над новым альбомом, добавил Мастейн.

Только в 2011 он перенес операцию на шее - влияние многолетней тряски головой. В в 2004 году у него были обнаружены камни в почках. В 2002 году он получил травмы нервных окончаний руки, из-за чего пришлось приостановить концерты группы.

Напомним, Дейв Мастейн — основатель, автор песен и лидер трэш-метал-группы Megadeth. До 1983 года играл в группе Metallica, пока его не выгнали. После изгнания он решился на создание Megadeth, где он вначале сам играл соло и сам же был вокалистом.

Ранее умер барабанщик Машины Времени Сергей Остроумов.