Metallica в Лужниках запела на русском, исполнив Группу Крови

Metallica внезапно запела на русском / vesti-ukr.com

Группа Metallica в Москве, на концерте в Лужниках, внезапно запела на русском языке.

Вокалист Металлики Джеймс Хэтфилд исполнил песню Виктора Цоя. А многочисленные фанаты тут же выложили видео исполнения песни Группа крови от Metallica на ютуб.

Подпевал группе весь многотысячный стадион.

В комментариях люди пишут: "Боже! Как а**нно же!!! Звезды мировой величины, которые относятся с уважением к своим фанам!", "Ах**ть че происходит" и т.п.

Впрочем, нашлись и недовольные. Некоторые отмечают: "Аж слух режет. "Все идет по плану" надо было лобать", "Это ж надо было так скатиться. Пздстсс".

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В Москву Metallica, отпраздновавшая в прошлом году свое 37-летие, приехала в рамках тура WorldWiredTour.

Общий тираж альбомов Metallica перешагнул за отметку в 100 млн экземпляров.

Metallica – Группа крови на русском, слушать онлайн – видео:

Напомним, Зеленский пообещал жителям Донбасса русский язык. В этом вопросе все зависит от жителей Донецка, отметил президент.