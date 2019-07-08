"Нет проблемы": Зеленский пообещал жителям Донбасса русский язык

8 июля 2019, 22:23

В этом вопросе все зависит от жителей Донецка, отметил президент.

Зеленский пообещал жителям Донбасса русский язык
Зеленский пообещал жителям Донбасса русский язык / фото: 1news.az

Глава Украины Владимир Зеленский допускает возможность предоставления особого статуса русскому языку на Донбассе.

По его словам, ущемления русского языка в Украине нет – как и языковой проблемы в целом.

"Я думаю, что мы когда-то прекратим войну, и нужно дать людям на Донецке говорить на том языке, на каком они хотят. В чем здесь проблема? У нас в целом нет этой проблемы", — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

При этом украинский лидер признал, что ранее "велась информационная война, что нельзя говорить на русском языке".

Читайте такжеПів Києва, експрезидент: главные изменения нового правописания украинского языка"Если будет у дончан какая-то специальная просьба, чтобы они, например, документы могли заполнять на русском языке, — я не вижу большой проблемы в том, чтобы это обсудить", — пообещал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что единственным государственным языком в Украине останется украинский.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война на Донбассе. Президент выступает за продолжение Минского процесса по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Напомним, 25 апреля Рада приняла языковой закон. Депутаты набрали 278 голосов за принятие закона при необходимых 226 голосах.

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Владимир Зеленский Донецкая область русский язык
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