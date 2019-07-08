Зеленский рассказал, когда закончится война на Донбассе

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что война на Донбассе завершится через год.

"Мы предложили, чтобы "Минск" продолжился и чтобы мы решили вопрос прекращения огня, и хочется, чтобы в ближайшее время мы остановили эту войну", - подчеркнул он во время совместной с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пресс-конференции в Киеве.

"Я хочу надеяться, что за год у нас уже не будет этой войны", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский высказался по поводу снятия блокады с Донбасса, а также выдвинул условие Владимиру Путину.