Снятие блокады с Донбасса: Зеленский выдвинул Путину встречное условие

Зеленский пояснил Путину, на каком условии снимет блокаду с Донбасса / Сегодня

После того, как глава России Владимир Путин потребовал отменить указ Петра Порошенко о блокаде оккупированных территорий Донбасса, глава Украины Владимир Зеленский выдвинул хозяину Кремля встречное требование.

Зеленский считает, что снять экономическую блокаду с оккупированных территорий возможно – но лишь после возвращения предприятий региона под контроль Киева.

Ранее дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко, комментируя требование Путина, посоветовал Зеленскому сосредоточиться на политике, а не на пропаганде, так как прозвучавшие из уст Путина требования, в большей степени, – "это элементы психологического давления и российской пропаганды".

Читайте такжеЗеленский рассказал о ключевых задачах на Донбассе"По сути, звучащие заявления, которые мы наблюдаем, можно считать началом переговоров между Путиным и Зеленским: что-то декларирует украинский президент, что-то – российский. То есть заочные переговоры уже стартовали. А дальше все будет зависеть от того, насколько умело команды обоих президентов будут использовать сложившуюся ситуацию, дабы из нее сформировались обстоятельства для полноценной и результативной встречи двух президентов", – отметил эксперт.