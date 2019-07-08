Заочные переговоры начались: как Зеленскому реагировать на требования Путина

Богдан Яременко

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"

8 июля 2019, 08:31

Путин показывает, что будет жестко стоять на своем, и никаких изменений в позиции России не предвидится.

Путин Зеленский
По словам Яременко, Зеленский должен сосредоточиться на политике, а не пропаганде, а то, что сейчас озвучивает президент РФ, является элементами давления и пропаганды / Крым.Реалии

За прошедшую неделю президент Российской Федерации Владимир Путин либо в интервью европейским изданиям, либо в общении с европейскими политиками сформулировал несколько требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому, необходимых для начала диалога между Москвой и Киевом. Так, "хозяин Кремля" потребовал отменить указ Петра Порошенко о блокаде оккупированных территорий Донбасса, а также настоятельно рекомендовал начать диалог с представителями "Л/ДНР", перестав называть их "сепаратистами".

Читайте такжеХотелки Путина и возможности Зеленского: где возможен компромиссПо сути, ничего нового из уст Путина не прозвучало. Он в который раз произнес те же тезисы, которая Россия талдычит уже пять лет. В какой-то степени, это можно назвать российским прочтением Минских договоренностей, то есть чисто российской трактовкой соглашений.

Однако совершенно очевидно, что все действия России сегодня направлены не столько на урегулирования конфликта на Донбассе, сколько на то, чтобы получить полный контроль над Украиной путем возвращения на условиях Москвы отобранных силой Российской Федерацией у нашей страны территорий.

Потому это – не более чем очередной виток пропаганды, направленной на оживление переговорного процесса. Путин показывает, что будет жестко стоять на своем, и никаких изменений в позиции России не предвидится. Фактически речь идет о том, что "хозяин Кремля" дает сигнал о том, что единственный возможный, по его мнению, способ урегулирования ситуации – это согласие Украины сделать то, что скажет Россия.

Как должен реагировать Владимир Зеленский на эти требования Путина? Уверен, что Зеленский сейчас должен сосредоточиться на политике, а не на пропаганде. Поскольку, в большей степени, прозвучавшие из уст Путина требования – это элементы психологического давления и российской пропаганды.

Владимир Зеленский всячески пытается продвинуться вперед по каким-либо хотя бы минимальным вопросам, в частности, по вопросу освобождения пленных, разведению сил и т.д. А комментировать заявления Путина – это совершенно бесперспективное дело, потому что свои тезисы российский президент будет повторять вновь и вновь при любом удобном случае. Вступать с ним в "войну слов" нет никакого смысла. Нужно пытаться усилиями дипломатов за столом переговоров и при помощи наших западных партнеров побуждать Россию осуществлять хотя бы минимальные шаги, которые будут приближать нас к прекращению кровопролития на Донбассе и снятию напряжения на линии фронта.

Читайте такжеПять опасностей, которые грозят ЗеленскомуПо сути, звучащие заявления, которые мы наблюдаем, можно считать началом переговоров между Путиным и Зеленским: что-то декларирует украинский президент, что-то – российский. То есть заочные переговоры уже стартовали. А дальше все будет зависеть от того, насколько умело команды обоих президентов будут использовать сложившуюся ситуацию, дабы из нее сформировались обстоятельства для полноценной и результативной встречи двух президентов.

Лично я пока что не вижу оснований ожидать, что в случае скорой встречи Зеленского и Путина был бы достигнут хоть какой-нибудь результат.

Богдан Яременко, дипломат, глава Фонда "Майдан иностранных дел", специально для Главреда

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