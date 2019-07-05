Путин требует от Зеленского отменить "указ Порошенко" о блокаде Донбасса

Путин посоветовал Зеленскому отменить блокаду Донбасса / Крым.Реалии

Президент России Владимир Путин заявил, что Минские соглашения требуют полного восстановления отношений между Донбассом и Украины.

Однако, для этого Владимиру Зеленскому стоит отменить "указ Порошенко о блокаде региона", сообщил Путин во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

"Нельзя все время требовать от России выполнения, скажем, тех же Минских соглашений в той части, которая от нас вообще никак не зависит. Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он прямо противоречит Минским соглашениям", - отметил Путин.

Также президент РФ не упустил отметить, что Россия "не является стороной внутриукраинского конфликта".

Ранее Путин поставил условия для начала диалога с Зеленским.