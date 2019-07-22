"Не очень трудились": гитарист Кино оценил кавер Metallica Группа Крови

Metallica Группа Крови - концерт в Лужниках / скриншот

Гитарист группы Кино Юрий Каспарян рассказал Life Shot, что он думает про кавер-версию Metallica их бессмертного хита Группа крови.

"Ну, это забавно, это было первое впечатление. Потом я стал вникать, понял, что они поют на русском. Я стал прислушиваться, понял, что они не очень трудились что-то подобрать. Ну так, от балды сыграли. Ну, все равно прикольно, не знаю, я просто не фанат Металлики", - рассказал.

Каспарян добавил, что ему особо интересно, как у американцев была для этого мотивация — дань уважения к местным культурным традициям или подумали, что сами не справятся, решили добавить местных звезд.

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Metallica Группа крови Лужники 2019 смотреть онлайн выступление:

В Москву Metallica, отпраздновавшая в прошлом году свое 37-летие, приехала в рамках тура WorldWiredTour.

Напомним, Юрий Каспарян сейчас участвует в группе "Симфоническое кино" и исполняет их старые песни при участии живого оркестра.

Ранее у экс-музыканта Metallica обнаружена смертельная болезнь.