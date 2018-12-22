В России назвали неадекватным лидера группы "Бумбокс" из-за сравнения с "черной дырой"

Хлывнюк считает Россию "черной дырой" / Фото: РБК-Украина

Скандальный российский певец и композитор Юрий Лоза заявил, что лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, сравнивший Россию с черной дырой, сделал это, поскольку является неадекватным.

"Когда человек адекватный, он пытается оправдать свои действия… Чем отличаются сумасшедшие? Во-первых, их действия ничем не мотивированы, они могут начать смеяться или делать что-то вне зависимости от того, что происходит вокруг. Во-вторых, они никогда не могут объяснить, зачем это делают. Вторая часть относится к группе "Бумбокс2, потому что назвать Россию черной дырой и не объяснить, почему — это деяние как будто неадекватного человека", - цитирует Лозу РИА Новости.

Как известно, в интервью для YouTube-канала "Говорящие головы" Хлывнюк заявил, что хотел бы ездить в Россию и скучает по людям из этого государства, но не может это сделать по ряду причин.

"Понимаете, случилась такая беда, инопланетяне просто высосали эту часть земного шара, и она сейчас, как черная дыра. Я очень скучаю, мне очень жаль. Очень соскучился и по родным, и по друзьям, но пока только они ко мне приезжают. Я не представляю себе, как я пойду и дам свой паспорт человеку в погонах, которому отдают приказы те же люди, которые отдают приказы его коллегам стрелять по мне из установки "Град", - сказал Хлывнюк.