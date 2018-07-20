"Бумбокс" на границе с Крымом отыграл "концерт для украденной земли": фото

Известная украинская группа "Бумбокс" выступила на контрольном пункте въезда-выезда Каланчак на административной границе с аннексированным Россией Крымом.

"Акция по освобождению политических узников продолжается не один год, а с начала оккупации Крыма. Она приобрела огромный резонанс, и меня очень тешит, что именно в этот год, возможно, из-за голодовки Сенцова, весь мир встал на поддержку наших заключенных, чьим символом стал Олег Сенцов" - цитируют Крым.Реалии фронтмена коллектива Андрея Хлывнюка.

Музыканты отметили, что мотивацией для концерта стало письмо Олега Сенцова, поэтому часовое выступление было решено посвятить всем узникам Кремля.

"Бумбокс" организовал мероприятие совместно с Белорусским свободным театром.

"10 дней назад Андрей высказал идею, как бы нам обратиться к Крыму. Начали обсуждать. Пришли к идее сыграть концерт для украденной земли. Мысль, что эта земля услышит и увидит, что для нее поют песни. Это, скорее, художественная акция, чем просто концерт", – сказал арт-директор Белорусского свободного театра Николай Халезин.

Музыканты предполагали, что концерт они будут играть в поле практически без зрителей, однако послушать инициаторов акции приехало порядка 400 человек.

Напомним, ранее Хлывнюк заявлял, что его политические амбиции несколько отличаются от аналогичных устремлений лидера "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука.